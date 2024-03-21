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黃以倫以繁花為靈感 Restaurant A春季菜單綻放登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
開胃小點「芥香甜豆白蝦塔」。圖／Restaurant A提供
開胃小點「芥香甜豆白蝦塔」。圖／Restaurant A提供

由名廚黃以倫（Chef Alain）掌勺的Restaurant A開幕6個月，迎來一連串好消息。除獲得《Tatler Dining Guide》2024 Tatler Dining Awards 全台前20大餐廳與年度最佳獎項「最佳新晉餐廳（Best New Restaurant）」雙料肯定外，以「雕琢綻放（Crafting Blossom）」為主題的全新春季菜單，也將於3月26日晚餐正式登場。

這次的春季菜單以「繁花」為創作靈感，卻不單只是「吃花」或「以花入菜」，而是將主廚精選的八款花種，以各式姿態端上桌；例如揭開序曲的「紫蘇花」呈現大地回春、充滿生命活力的季節，主食材選用刺身等級的野生牡丹蝦，搭配醃漬彩色蘿蔔，承裝在Restaurant A訂製玻璃餐盤之上，清透胭脂紅一眼即望穿，堪稱本季最吸睛菜色。

在隨後上桌的「綠色沙拉」中，黃以倫選用屬於菊科、具有微苦風味的「茼蒿花」，搭配花蛤和植物界最高級奶油「酪梨」，增添口感滑順，伴隨過貓、皇宮菜、綠羽衣和川七花等山菜一同上桌，以「能吃苦」聞名的他打趣分享：「春天吃苦，全年吃補。」

Restaurant A開幕半年以來，黃以倫與陶藝家劉子瑜（Christina Liu ）共同設計的獨家餐盤系列「盛開的雲（Cloud Blossom）」備受好評，春季菜單特別以其中的雲朵小碗和底盤，製作一碗熱騰騰的「桂香芙蓉湯」，以西式經典濃郁龍蝦湯為基底，做出國宴餐桌等級的賽螃蟹料理，桌邊服務桂花醬和火腿油，完美展現丹桂飄香、醉人心弦，是一道橫跨地理疆界的佳餚。

春季菜單的定目劇三劍客——白蘆筍、朝鮮薊和羊肚菌，也有精彩演出。這次黃以倫一口氣端上「雙主菜三吃」，第一道主餐選用口感細嫩的青花魚搭配櫻花醬汁，佐以溫熱的鹽奶油白蘆筍和手指檸檬的酸香畫龍點睛，第二道主菜是朝鮮薊犢牛燉飯和皺葉甘藍小牛里肌，完全以春季食材制霸餐桌。

Restaurant A自開幕以來，每三個月更換菜單，堅持以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」設計菜單作品，強調餐、飲不分家，主廚套餐搭配頂級精選酒精或自製無酒精飲品，備受消費者推崇。黃以倫在迎來一連串好消息的同時，也預告今年將有更多令人期待的餐飲合作計畫，將進一步走出台灣、創造機會。

春季菜單「雕琢綻放」午間套餐4,850元起+10%，晚間套餐6,850元起+10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing。

雙主菜「刺山奶油青花焗白蘆筍」。圖／Restaurant A提供
雙主菜「刺山奶油青花焗白蘆筍」。圖／Restaurant A提供
Restaurant A春季菜單以「繁花」為創作靈感。圖／Restaurant A提供
Restaurant A春季菜單以「繁花」為創作靈感。圖／Restaurant A提供
前菜「紫蘇醋栗漬牡丹蝦」。圖／Restaurant A提供
前菜「紫蘇醋栗漬牡丹蝦」。圖／Restaurant A提供

套餐 酒精 食材

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