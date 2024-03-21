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NewJeans成員HANNI再拿品牌代言人 詮釋UGG新鞋俏麗又可愛

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
休閒鞋履品牌UGG繼渡邊直美及木村光希等人之後，邀請HANNI出任全球代言人。圖／三諾提供
休閒鞋履品牌UGG繼渡邊直美及木村光希等人之後，邀請HANNI出任全球代言人。圖／三諾提供

韓國怪物女團NewJeans成員HANNI早就是時尚寵兒，身上擁有多個品牌大使身份，對消費市場的影響力仍不容小覷。因此休閒鞋履品牌UGG繼渡邊直美及木村光希等人之後，邀請HANNI出任全球代言人，隨之曝光的新形象大片，更能看到她詮釋新鞋時俏麗又可愛的模樣。

成為代言人，HANNI也表示「UGG是我成長中深刻印象的品牌之一，存在於許多我年少時的美好回憶中」，品牌希望透過她的帶貨力，讓聲量與銷量繼續翻紅。而在UGG春夏全球形象廣告中，HANNI穿著新款GoldenGlow涼鞋和Venture Daze木底拖鞋，重新詮釋經典造型。這次拍攝場景，不僅充滿動感和趣味，還帶有叛逆的氛圍，自然延伸出HANNI活潑的個性。值得關注的是UGG以熱銷鞋款Tasman為靈感，推出Venture Daze系列木底拖鞋，強調鞋款的日與夜、隨時隨地、運動休閒的多功能性。而延續經典Golden系列而成的GoldenGlow涼鞋，則是結合厚底元素，除了視覺增高更能展現搭配層次。

在機場時韓韶禧手拎CHARLES & KEITH經典黑色Petra微笑肩背包，讓整體充滿叛逆前衛感。圖／CHARLES & KEITH提供
在機場時韓韶禧手拎CHARLES & KEITH經典黑色Petra微笑肩背包，讓整體充滿叛逆前衛感。圖／CHARLES & KEITH提供

而近來因為「認愛」風波成為娛樂新聞話題的女神韓韶禧，私下著裝造型再次被網友熱議。無論是現身機場、逛街或是通勤的風格都很百變，而身為CHARLES & KEITH全球代言人的韓韶禧也善用了品牌提供的袋包、鞋款搭出個人特色，讓粉絲想要仿效她的風格也能輕易入手。像是在機場時韓韶禧就手拎品牌經典黑色Petra微笑肩背包，讓整體充滿叛逆前衛感；或身穿短版衣秀出蠻腰，配上刷破牛仔褲，並搶先曝光全新Toni綁結軟質彎月包。前陣子出席精品活動後，韓韶禧還身穿白色甜美洋裝，腰間繫上黑外套，搭配Philomena鍊條半月斜背包，無論斜背或是手提皆可，立刻穿出時髦造型。

女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供
女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供

女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供
女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供

女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供
女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供

女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供
女團NewJeans成員HANNI詮釋UGG春夏形象廣告。圖／三諾提供

韓韶禧身穿短版衣秀出蠻腰，配上刷破牛仔褲，並搶先曝光全新CHARLES & KEITH Toni綁結軟質彎月包。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧身穿短版衣秀出蠻腰，配上刷破牛仔褲，並搶先曝光全新CHARLES & KEITH Toni綁結軟質彎月包。圖／CHARLES & KEITH提供

韓韶禧身穿白色甜美洋裝，腰間繫上黑外套，搭配CHARLES & KEITH Philomena鍊條半月斜背包。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧身穿白色甜美洋裝，腰間繫上黑外套，搭配CHARLES & KEITH Philomena鍊條半月斜背包。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

UGG GoldenGlow系列厚底涼鞋，3,980元。 圖／三諾提供
UGG GoldenGlow系列厚底涼鞋，3,980元。 圖／三諾提供

CHARLES & KEITH Toni綁結軟質彎月包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Toni綁結軟質彎月包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Philomena鍊條半月斜背包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Philomena鍊條半月斜背包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

UGG GoldenGlow系列厚底涼鞋，3,980元。 圖／三諾提供
UGG GoldenGlow系列厚底涼鞋，3,980元。 圖／三諾提供

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