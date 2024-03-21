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Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」登月表現身 可愛炸裂這是一定要買的吧！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」MoonSwatch登月表現身！圖／Swatch提供
Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」MoonSwatch登月表現身！圖／Swatch提供

還記得兩年前Swatch首度與Omega合作推出MoonSwatch登月表，後來更打造限時限量，搭載專利Moonshine Gold指針的「特別版」讓整個鐘表市場都都颳起旋風，至今也是品牌最暢銷的表款。但沒想到，兩年後同樣是選在日內瓦鐘表與奇蹟沙龍展前夕，Swatch再度推出「Snoopy史奴比」版本的登月表，再度引起熱烈討論。

全新Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」登月表，延續先前特別版的滿月概念，將位於2點鐘方向的計時盤替換成帶有史努比圖案的月相顯示功能。但為何會採用史奴比的圖騰呢？因為從1960 年代以來它一直就是美國太空總署的吉祥物，像是一個名為Silver Snoopy獎就是頒發給對於人類飛行安全或任務上擁有傑出成就的個人和組織的最高榮譽。 而在1970年Omega就被獲頒這一榮譽獎項，表彰其腕表計時功能，確保當時的阿波羅13號機組人員安全成功返航。爾後，Omega更依此為藉，推出了帶有史奴比圖案裝飾Speedmaster系列計時碼表，收藏到這系列表款的人，更被暱稱為「養狗人士」。

Snoopy版本的MoonSwatch登月表，採用純白Bioceramic生物陶瓷材質製成表殼，這也是有史以來第一款兼備月相和計時碼表功能的Swatch表款。圖／Swatch提供
Snoopy版本的MoonSwatch登月表，採用純白Bioceramic生物陶瓷材質製成表殼，這也是有史以來第一款兼備月相和計時碼表功能的Swatch表款。圖／Swatch提供

Swatch便是向Omega這段歷史致敬，打造Snoopy版本的MoonSwatch登月表，因此採用純白Bioceramic生物陶瓷材質製成表殼，並命名為「Full Moon 」，這也是有史以來第一款兼備月相和計時碼表功能的Swatch表款。特別的是裝飾了Snoopy圖案的月相顯示盤，在經過紫外光的照射後，更會顯現隱藏的「I Can't Sleep Without Night Light!」字樣；電池蓋上也印刷了靈感來自Peanuts漫畫世界的月亮圖案。這只表跟過去的MoonSwatch一樣，都非限量但只會在高雄夢時代、台北101與西門町門市銷售，預計3月26日上市。

Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」登月表，延續先前特別版的滿月概念，將位於2點鐘方向的計時盤替換成帶有史努比圖案的月相顯示功能。圖／Swatch提供
Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」登月表，延續先前特別版的滿月概念，將位於2點鐘方向的計時盤替換成帶有史努比圖案的月相顯示功能。圖／Swatch提供

裝飾了Snoopy圖案的月相顯示盤，在經過紫外光的照射後，更會顯現隱藏的「I Can't Sleep Without Night Light!」字樣。圖／Swatch提供
裝飾了Snoopy圖案的月相顯示盤，在經過紫外光的照射後，更會顯現隱藏的「I Can't Sleep Without Night Light!」字樣。圖／Swatch提供

Swatch向Omega獲得Silver Snoopy獎這段歷史致敬，打造全新的聯名Snoopy史努比版MoonSwatch。圖／Swatch提供
Swatch向Omega獲得Silver Snoopy獎這段歷史致敬，打造全新的聯名Snoopy史努比版MoonSwatch。圖／Swatch提供

Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」MoonSwatch登月表，電池蓋上印刷了靈感來自Peanuts漫畫世界的月亮圖案。圖／Swatch提供
Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」MoonSwatch登月表，電池蓋上印刷了靈感來自Peanuts漫畫世界的月亮圖案。圖／Swatch提供

Swatch為了聯名Omega「Snoopy史努比」登月表的推出，先前更在平面媒體上，刊出右邊的「腳掌」圖案預告。圖／摘自facebook
Swatch為了聯名Omega「Snoopy史努比」登月表的推出，先前更在平面媒體上，刊出右邊的「腳掌」圖案預告。圖／摘自facebook

Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」版Full Moon MoonSwatch登月表，生物陶瓷表殼搭配而可用於專業太空服的VELCRO©表帶，9,900元。圖／Swatch提供
Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」版Full Moon MoonSwatch登月表，生物陶瓷表殼搭配而可用於專業太空服的VELCRO©表帶，9,900元。圖／Swatch提供

Swatch 太空 日內瓦

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