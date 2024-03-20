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裝置潮鞋現身BELLAVITA 信義區超強網美點期間限定秀
大型的裝置藝術，總能為日常帶來驚喜，更有讓人想要分享的奇趣感受。先前曾「登陸」台中的巨型UNICORN裝置藝術鞋款，近日移師「北上」、現身台北BELLAVITA戶外，以鮮明的結構之美，強勢成為信義區最潮、最前衛的時尚打卡點。
UNICORN鞋款是出自法國時尚品牌BALMAIN旗下，並由品牌鞋類設計師Safa Sahin所操刀。其船型鞋身靈感來自神話中的空想生物獨角獸，並以八塊模具搭配品牌新一代避震系統，展現半穿透、流線的前衛美學，其中更包含經典的金屬獅頭也完美重現、霸氣現身。
BALMAIN 2024春夏自品牌1940、1950年代品牌資料庫中的高級訂製服為靈感，結合品牌創辦設計師Pierre Balmain的建築雕塑形狀與精準裁剪、以及品牌現時創意總監Olivier的創意，以網狀蕾絲打造的夾克與柔軟長裙、以及多樣化的玫瑰主題單品，當代也古典、火熱性感。
而隨著UNICORN鞋款裝置藝術的現身台北，活動期間只要拍照、上傳社群，再前往BELLAVITA一樓的BALMAIN專賣店，有機會獲得每日限量的品牌小禮，活動已由即日起開始，直至4月7日為止，亦可電洽BALMAIN BELLAVITA旗艦店：02-2722-1686詢問。
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