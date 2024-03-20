汀士頓攜手全台50家特色酒吧 打造期間限定創意餐搭酒

汀士頓近年來致力於與台灣頂級酒吧、餐酒館與音樂餐廳合作，舉辦年度活動，今年以「汀士頓探索美好生活提案」為主題，持續嚴選全台50家人氣酒吧，由各酒吧結合自家的風格與特色，使用以汀士頓12年威士忌精心醃漬的生食級干貝為主食材設計餐點，對應汀士頓12年創意調酒推出「海味饗宴」套餐；同時使用以汀士頓傳承威士忌精心醃漬過的優質台灣本土豬肉香腸為主食材，設計專屬創意餐點，對應汀士頓傳承創意調酒推出「山珍盛宴」套餐。

「汀士頓探索美好生活提案」推出早鳥禮與集點活動。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣調酒師的素質與調酒的水準在亞洲地區首屈一指，許多人氣酒吧都擁有鮮明的辨識度。這次合作的50間人氣酒吧，創意皆令人驚豔。餐點部分從突顯食材本身風味的香煎炭烤手法，到做成各種生活中常見的美食如披薩、春捲、皮塔餅、軍艦壽司、松露炒飯、和風沙拉…等，色香味皆頂尖，並埋藏了許多隱藏驚喜，只有在餐食搭配創意調酒一起享用時才能感受到。

在調酒部分，更是將汀士頓12年和傳承兩款單一麥芽威士忌由雪莉桶賦予的獨特風味，發揮到淋漓盡致，從經典改編到使用澄清、奶洗、舒肥等各種現代手法精心製作的創意調酒應有盡有，50家店有50種不同的風格。

即日起消費者只要至指定店家點用「汀士頓探索美好生活提案」限定「海味饗宴」或「山珍盛宴」套餐一組（一杯創調＋一道餐點），每間店家前6組消費者，就能獲得早鳥禮「汀士頓時尚玫瑰金杯」一個，同時累積點數（一組贈送一點，第七組之後，只有點數、沒有早鳥禮），集滿3點可兌換「汀士頓後背包」一個，集滿5點可兌換「汀士頓行李箱」一個，限量原廠贈品，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康