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巴黎百貨超狂的策展力 為商場注入更有趣的靈魂

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
法國巴黎知名百貨Le Bon Marché Rive Gauche展開以書籍、閱讀為主題的《Mise En Page》特展。圖／摘自IG
法國巴黎知名百貨Le Bon Marché Rive Gauche展開以書籍、閱讀為主題的《Mise En Page》特展。圖／摘自IG

不同於國內百貨以品牌力、招商為訴求，國外百貨、購物中心充滿創意的策展空間與豐沛的設計能量總是讓人相當羨慕。法國巴黎知名百貨「 Le Bon Marché Rive Gauche」正展開一場以書為名的大型策展《Mise En Page》特展，從建築物外觀到內部，都可見到超巨大、各種姿態捧書閱讀藍色紙片人，不只吸睛程度破表，透過策展人與插畫家的創意，展覽內容從書籍刊物、插畫藝術、咖啡到聯名商品設計小物都有，讓走進百貨的人，也像走進書本、進入書中充滿情感與想像的世界。

《Mise En Page》邀請到前巴黎知名選物店colette的聯合創始人、Just an Idea Books出版社創始人與編輯Sarah Andelman策畫，並邀請法國插畫家Jean Jullien合作、設計巨型裝置藝術，從百貨外觀到內部主題展區，一起改造百貨變得更有樂趣。

在四大主題展區裡，Sarah Andelman分享了喜愛的藝術家，並打造了專門空間呈現其作品；也將她在世界各地最喜歡的書店聚集在一樓，包括巴黎在地知名的莎士比亞書店、獨立書店ofr、東京的Cow Books、紐約的The Strand和Pillow Cat Books，展覽期間都可以在Bon Marché百貨找到這些知名書店的商品。

這裡還有Sarah Andelman精選的出版社與出版作品，民眾不只可以閱讀，文學的語彙與經典詞句也可以變成是商品創意的一部分，譬如具有文學氣息的味道（香氛、蠟燭），或是打開書本形狀的餐盤、字母意象的珠寶飾品設計，各種以文學為發想的商品呈現，這一切闡述著「文學才是靈感的泉源」。《Mise En Page》特展帶來各種形式的文學，展期至4月21日止。

插畫藝術家Jean Jullien所設計的紙片人，以巨型形象在百貨商場呈現各種閱讀面貌。圖／摘自IG
插畫藝術家Jean Jullien所設計的紙片人，以巨型形象在百貨商場呈現各種閱讀面貌。圖／摘自IG
插畫藝術家Jean Jullien所設計的紙片人，以巨型形象在百貨商場呈現各種閱讀面貌。圖／摘自IG
插畫藝術家Jean Jullien所設計的紙片人，以巨型形象在百貨商場呈現各種閱讀面貌。圖／摘自IG
《Mise En Page》特展，有各式結合主題與插畫設計的設計商品。圖／摘自IG
《Mise En Page》特展，有各式結合主題與插畫設計的設計商品。圖／摘自IG
《Mise En Page》特展，有各式結合主題與插畫設計的設計商品。圖／摘自IG
《Mise En Page》特展，有各式結合主題與插畫設計的設計商品。圖／摘自IG

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