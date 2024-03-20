法式沙龍形塑藝文味 PIAGET台中大遠百專賣店閃耀再開
隨著2024年正是品牌迎向150周年，瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）也陸續展開各項活動、新品發表，以慶祝150周年的盛大時刻，一如今日品牌便為台中大遠百的PIAGET專賣店重新開幕，以Salon Piaget為概念，形塑帶有法式風韻的藝術沙龍，並有金馬影帝吳慷仁現身出席。
全新伯爵台中大遠百精品店是以Salon Piaget為概念，延續過往PIAGET Society的上流社群，但更添增了法式的藝術人文氣息。店裝合計約19坪的PIAGET台中大遠百專賣店，
選擇以品牌經典的金色為主色調，同時鏤空的金屬雕刻牆面靈感則來自PIAGET表款常見的米蘭編織表帶；象徵細膩、手工與溫度的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋同樣成為空間量點，散發迷人的和煦光影；Elegance of Watchmaking牆面則帶來精巧的數位互動，來訪的消費者將可透過此一裝置深入理解、沈浸於伯爵（PIAGET）的曼妙製表淵源，同時透過濾鏡「試戴」表款，並可下載、將美好分享於社群。
出席活動的吳慷仁全身最搶眼的則數手上的Altiplano Undulata 18K白金超薄手上鏈陀飛輪珠寶表，並搭配Possession系列白金鑽石手鐲、戒指，尤其西裝上的Treasures系列白金祖母綠鑽石「胸針」其實是由一對耳環轉化而來，也帶出珠寶無分性別、創意運用的哲思妙想，更有PIAGET高級珠寶的精湛與動人心弦。
因應PIAGET台中大遠百專賣店的全新開幕，伯爵並一次搜羅了大量以Metaphoria頂級珠寶系列為主題的高級珠寶、表款，該系列下再細分為Silua、Terrae、Foliatura等多個子系列，並大膽融合了像是虎眼石、黑檀木、金紅石石英等材質，展現出伯爵在寶石運用上的實驗玩味。全系列珠寶、表款多為全球限量1件，全數總價上看3.5億，可電洽PIAGET台中大遠百專賣店，04-2254-8299、預約鑑賞。
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