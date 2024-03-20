快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修 觀眾席田中真美子為帥尪開心鼓掌

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

法式沙龍形塑藝文味 PIAGET台中大遠百專賣店閃耀再開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Metaphoria頂級珠寶系列Terrae 18K玫瑰金綠碧璽虎眼石手鐲，訂價約700萬元。圖／PIAGET提供
Metaphoria頂級珠寶系列Terrae 18K玫瑰金綠碧璽虎眼石手鐲，訂價約700萬元。圖／PIAGET提供

隨著2024年正是品牌迎向150周年，瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）也陸續展開各項活動、新品發表，以慶祝150周年的盛大時刻，一如今日品牌便為台中大遠百的PIAGET專賣店重新開幕，以Salon Piaget為概念，形塑帶有法式風韻的藝術沙龍，並有金馬影帝吳慷仁現身出席。

全新伯爵台中大遠百精品店是以Salon Piaget為概念，延續過往PIAGET Society的上流社群，但更添增了法式的藝術人文氣息。店裝合計約19坪的PIAGET台中大遠百專賣店，

選擇以品牌經典的金色為主色調，同時鏤空的金屬雕刻牆面靈感則來自PIAGET表款常見的米蘭編織表帶；象徵細膩、手工與溫度的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋同樣成為空間量點，散發迷人的和煦光影；Elegance of Watchmaking牆面則帶來精巧的數位互動，來訪的消費者將可透過此一裝置深入理解、沈浸於伯爵（PIAGET）的曼妙製表淵源，同時透過濾鏡「試戴」表款，並可下載、將美好分享於社群。

出席活動的吳慷仁全身最搶眼的則數手上的Altiplano Undulata 18K白金超薄手上鏈陀飛輪珠寶表，並搭配Possession系列白金鑽石手鐲、戒指，尤其西裝上的Treasures系列白金祖母綠鑽石「胸針」其實是由一對耳環轉化而來，也帶出珠寶無分性別、創意運用的哲思妙想，更有PIAGET高級珠寶的精湛與動人心弦。

因應PIAGET台中大遠百專賣店的全新開幕，伯爵並一次搜羅了大量以Metaphoria頂級珠寶系列為主題的高級珠寶、表款，該系列下再細分為Silua、Terrae、Foliatura等多個子系列，並大膽融合了像是虎眼石、黑檀木、金紅石石英等材質，展現出伯爵在寶石運用上的實驗玩味。全系列珠寶、表款多為全球限量1件，全數總價上看3.5億，可電洽PIAGET台中大遠百專賣店，04-2254-8299、預約鑑賞。

吳慷仁今日出席PIAGET台中大遠百專賣店全新開幕，並配戴上Polo系列礦石綠超薄萬年曆自動腕表。該表款具Polo系列型中型的設計，萬年曆自動上鍊機芯為伯爵（PIAGET）自製，可顯示閏年，並搭配新款Single Touch快拆式精鋼鍊帶、另附深綠色橡膠表帶，訂價約189萬元。圖／PIAGET提供
吳慷仁今日出席PIAGET台中大遠百專賣店全新開幕，並配戴上Polo系列礦石綠超薄萬年曆自動腕表。該表款具Polo系列型中型的設計，萬年曆自動上鍊機芯為伯爵（PIAGET）自製，可顯示閏年，並搭配新款Single Touch快拆式精鋼鍊帶、另附深綠色橡膠表帶，訂價約189萬元。圖／PIAGET提供
Treasures系列18K白金祖母綠鑽石耳環，可轉換成胸針配戴，訂價約630萬元。圖／PIAGET提供
Treasures系列18K白金祖母綠鑽石耳環，可轉換成胸針配戴，訂價約630萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET台中大遠百專賣店帶來Salon Piaget的概念，宛如華麗、頂級社群的人文沙龍。圖／PIAGET提供
PIAGET台中大遠百專賣店帶來Salon Piaget的概念，宛如華麗、頂級社群的人文沙龍。圖／PIAGET提供
寬敞明亮的PIAGET台中大遠百專賣店，以品牌經典金色為主軸，同時鏤空的金屬雕刻牆面靈感則來自米蘭式編織鏈帶。圖／PIAGET提供
寬敞明亮的PIAGET台中大遠百專賣店，以品牌經典金色為主軸，同時鏤空的金屬雕刻牆面靈感則來自米蘭式編織鏈帶。圖／PIAGET提供
Metaphoria頂級珠寶系列Silua 18K玫瑰金綠碧璽鑽石項鍊，訂價約1,680萬元。圖／PIAGET提供
Metaphoria頂級珠寶系列Silua 18K玫瑰金綠碧璽鑽石項鍊，訂價約1,680萬元。圖／PIAGET提供
Metaphoria頂級珠寶系列Silua 18K玫瑰金祖母綠鑽石戒指，訂價約610萬元。圖／PIAGET提供
Metaphoria頂級珠寶系列Silua 18K玫瑰金祖母綠鑽石戒指，訂價約610萬元。圖／PIAGET提供
伯爵台灣總經理范瑞紅Judy Fan（左）與吳慷仁出席了台中大遠百伯爵精品店開幕活動。圖／PIAGET提供
伯爵台灣總經理范瑞紅Judy Fan（左）與吳慷仁出席了台中大遠百伯爵精品店開幕活動。圖／PIAGET提供
PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Altiplano Undulata 18K白金超薄手動上鏈陀飛輪腕表，全球限量8只，770萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Metaphoria頂級珠寶系列Altiplano Undulata 18K白金超薄手動上鏈陀飛輪腕表，全球限量8只，770萬元。圖／PIAGET提供

品牌 珠寶 社群

延伸閱讀

吳慷仁代言接到手軟 忍針眼在5小時拍3廣告驚呆全場

梁朝偉罹患嚴重社恐症？卻約吳慷仁「跑趴」 原因曝光

吳慷仁成為「白髮蒼蒼」癮君子 突喊：可能是最後一次

吳慷仁告白「一直喜歡的人坐我隔壁」 與梁朝偉私下互動曝光

相關新聞

巴黎百貨超狂的策展力 為商場注入更有趣的靈魂

不同於國內百貨以品牌力、招商為訴求，國外百貨、購物中心充滿創意的策展空間與豐沛的設計能量總是讓人相當羨慕。法國巴黎知名百...

法式沙龍形塑藝文味 PIAGET台中大遠百專賣店閃耀再開

隨著2024年正是品牌迎向150周年，瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）也陸續展開各項活動、新品發表，以慶祝150...

PALLADIUM端新店型、新鞋款與新系列女裝 再次定義經典元素！

以防水機能軍靴站穩街頭潮流指標地位的PALLADIUM在近年不斷地探索品牌新方向，在這季更是直接呈現嶄新店型，並為女性消費者量身打造新鞋履與流行服飾，透過種種變革來再次定義經典元素。

只有5天！頂呱呱「6塊雞」現省91元 摩斯滿額送航海王

即日起至3月24日期間，「頂呱呱」限時推4款優惠組合，最高現省91元。至於「摩斯漢堡」為慶祝33週年，持續推出多款優惠，...

藏壽司「BT21扭蛋」限定登場 15種造型粉絲快衝

粉絲們注意！藏壽司全新「BT21 扭蛋」即將於3月29日登場。此次集結KOYA、RJ、SHOOKY 、MANG、CHIM...

牙買加的慵懶與海潮愜意 Burberry發表24夏季形象視覺

英倫時尚品牌Burberry在日前宣佈最新全球品牌大使、愛爾蘭男演員Barry Keoghan後，近日再發表了2024夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。