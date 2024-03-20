牙買加的慵懶與海潮愜意 Burberry發表24夏季形象視覺

英倫時尚品牌Burberry在日前宣佈最新全球品牌大使、愛爾蘭男演員Barry Keoghan後，近日再發表了2024夏季的形象廣告。由品牌創意總監Daniel Lee形塑的創意視覺中，大量的自然素材營造出度假的愜意聯想，並將Burberry傳統的經典長風衣、戰馬騎士EKD圖騰融入設計，讓輕快、優雅、時尚，三位一體。

為了體現英國豐富的⽂化和影響，Burberry創意總監Daniel Lee選擇在牙買加進行本季拍攝。圖／Burberry提供（合成圖）

Burberry的創意總監Daniel Lee表⽰，為了體現英國豐富的⽂化和影響，因此品牌選擇在牙買加進行拍攝取鏡，「我在英國北部度過了青少年時期，並在倫敦度過了成年時期，（並）⼀直被創意和多元⽂化圍繞，這也是⾝為現代英國⼈所引以為傲之處。」

陽剛的紳士氣息，分別以黑色長風衣或金屬EKD扣頭有形或無形傳遞。圖／Burberry提供（合成圖）

熱帶花卉、明亮的顏色與印花成為Burberry 2024夏季的熱情表現，無論搭配上米色但簡約的品牌經典長風衣，又或黑色長褲搭配小可愛式上衣，在彬彬有禮的英倫紳士風格中展現了對生活的熱情，同時也帶人搶先一窺新款「騎士包」的鏈帶亮片款，閃耀、自帶迷人貴氣；女模特兒們或側躺、後仰，畫面中並充斥著藤編、竹椅、木頭等自然元素，像是帶人前往了熱帶南國。男士的陽剛氣息以更明確或更隱晦的方式呈現：無論是超大的EKD金屬扣頭黑色皮帶搭配精壯的肌肉線條，又或是闊葉植物前男士翻起了黑色風衣的高領與肩背的大型騎士包。

熱帶的花卉、鮮豔色彩，還原了夏季的熱情自信。圖／Burberry提供（合成圖）

同一把粗獷風格的木椅在豔陽日照、魔幻夕陽時刻分別捕捉到男模與女模的坐姿，她（他）們自信面向鏡頭，身上穿著連身洋裝或格紋背心搭配長褲。即便光線強弱不同營造了殊異的場景，但共同的卻有鏡頭外傳來、海風伴隨的潮浪聲、空氣中的海潮鹹香與慵懶，替人們在不遠處描繪了一幅夏日的美好景致，更將英倫騎士的精神在外部體現：探索、追尋、冒險，生活的樂趣自在不遠處悄然浮現。