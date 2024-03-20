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藏壽司「BT21扭蛋」限定登場 15種造型粉絲快衝

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新的BT21扭蛋，包括有7款立體吊飾。圖／藏壽司提供
全新的BT21扭蛋，包括有7款立體吊飾。圖／藏壽司提供

粉絲們注意！藏壽司全新「BT21 扭蛋」即將於3月29日登場。此次集結KOYA、RJ、SHOOKY 、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等宇宙明星，推出立體吊飾、壓克力吊飾等15款扭蛋，等著粉絲蒐集。另外也同步推出「春食花宴」系列，吃得到香檸漬鮭魚、醃漬大生鮮蝦等品項。

藏壽司與BT21攜手推出共15款的限定扭蛋，包括7款「BT21 立體吊飾系列」、4款「BT21 壓克力吊飾」，以及4款「BT21 橡皮擦」。其中「BT21立體吊飾」搭配玉子燒、鮭魚握壽司、千層蛋糕、鮭魚卵軍艦壽司…等經典商品，讓BT21陪伴粉絲們共同享用。童趣糖果風格的BT21「Jelly Candy」系列，這次也化身壓克力吊飾及橡皮擦。「BT21 壓克力吊飾」設計充滿歡樂氣氛；「BT21 橡皮擦」兼具可愛與實用，適合隨身攜帶。

藏壽司自即日起並推出「春食花宴」系列。當中全新推出的「香檸漬鮭魚」選用鮭魚肉以醬油醃漬後，再以檸檬汁增添酸香。經典的「醃漬大生鮮蝦」也再度回歸市場，均為每盤40元。

藏壽司推出共15款的「BT21限定扭蛋」。圖／藏壽司提供
藏壽司推出共15款的「BT21限定扭蛋」。圖／藏壽司提供
扭蛋包括有4款「BT21 壓克力吊飾」，以及4款「BT21 橡皮擦」。圖／藏壽司提供
扭蛋包括有4款「BT21 壓克力吊飾」，以及4款「BT21 橡皮擦」。圖／藏壽司提供
藏壽司與BT21攜手推出共15款的限定扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司與BT21攜手推出共15款的限定扭蛋。圖／藏壽司提供
4款壓克力吊飾，採用BT21「Jelly Candy」系列的童趣糖果風格。圖／藏壽司提供
4款壓克力吊飾，採用BT21「Jelly Candy」系列的童趣糖果風格。圖／藏壽司提供

壽司 扭蛋

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