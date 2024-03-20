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推動淨零轉型 學者：碳費3成應補助地方基礎建設

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台大環工所兼任助理教授劉銘龍。記者胡瑞玲／攝影
台大環工所兼任助理教授劉銘龍。記者胡瑞玲／攝影

氣候法去年2月公布實施，將2050淨零排放目標入法，同時規畫徵收碳費專款專用、增加氣候變遷調適與強化氣候治理。台大環工所兼任助理教授劉銘龍認為，推動淨零轉型須中央、地方合作，應規畫淨零特別預算，且碳費收入至少30％補助地方政府。

環境部今舉辦「氣候法制-中央地方齊力邁向淨零」淨零轉型論壇，與談人劉銘龍表示，去年COP28聚焦具體行動與策略，包含地方政府納入國家自訂貢獻（NDC）的設計中，以確保有效的地方氣候行動所需的關鍵資源與資金。

劉銘龍認為，氣候發展應優先朝氫能、綠運輸、工業區節能、建築能效提升、老舊焚化爐升級為綠能循環園區等進行發展，另也建議「政府不要碳費全拿」，碳費收入至少30％補助地方政府，但地方政府也要提出計畫才能爭取經費，另也要鼓勵金融業引導資金至綠色及永續發展領域。

劉銘龍指出，針對淨零轉型政策，在新政府上任後，中央、地方應召開共識會議，討論碳費如何使用；中央與地方如何達到國家減量目標，不能只有中央一直往前跑，但地方協力不夠。

劉銘龍說，地方基礎建設是國家淨零轉型的關鍵，而推動淨零轉型需要經費，除了前瞻計畫，也需要淨零預算，或是碳費的3成補助地方，讓地方政府推動基礎建設如充電樁等，最後呼籲我國應盡快實施碳定價，才能接軌國際。

COP28 綠色

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