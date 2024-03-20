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母親節大戰啟動！遠百精品大店升級、化妝品特惠組稱霸新北

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百「美麗購物節」3月21日起至4月15日登場。圖／遠百提供
遠百「美麗購物節」3月21日起至4月15日登場。圖／遠百提供

遠東百貨母親節前哨戰「美麗購物節」3月21日起至4月15日登場，正式拉開百貨上半年最熱鬧的母親節檔期序幕。加上正逢板橋大遠百、台中大遠百國際精品改裝亮相，以及遠百信義A13新櫃登場，商品陣容再升級，吸客主力化妝品也端出最高15.5%回饋，讓民眾日常保養、美妝換季補貨享優惠。遠百母親節檔期預期創造104億業績、較去年同期成長5%。

板橋大遠百一、二樓國際精品十年來最大改裝，全新店型與陣容瞄準新板特區的富人聚落，也帶給在地人更升級的購物體驗。當中一、二樓精品陣容陸續以嶄新店型呈現，近日包括Bottega Veneta開出全新概念店，接下來還有Ralph Lauren、頂級腕表專賣店TimeVallée、Max Mara 、Longchamp、Kenzo陸續開出。化妝品也推出稱霸新北最多組數，近4萬組特惠組4折起，滿足母親節的購物需求。

遠百店王台中大遠百國際精品兩大門神香奈兒、愛馬仕接力改裝擴大為兩層樓旗艦大店，香奈兒旗艦店近日率先登場，業績爆發力驚人。高爾夫商機需求旺，紳士休閒樓層改裝，引進中部獨家日本時尚高球服飾Dance with Dragon，品牌開幕推出全面商品7折起，另還有PING與 LACOSTE新櫃進駐。

遠百信義A13持續改裝，全新引進輕奢珠寶Vivienne Diamant以及以「純素香水」聞名的法式香氛洛蔻芳Le Couvent，主打所有香材皆使用天然純素植物讓香氛愛好者也可以實踐綠色消費。

新竹大遠百則有獨家加碼，3月21日至3月27日持遠百App化妝品當日累計4萬送500元，3月31日前一樓名品當日單櫃累計滿15,000元送200元，黃金珠寶當日單櫃累計滿5萬元送600元、10萬元送1,500元。

遠百美麗購物節優惠

化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山針對遠百App會員加碼，化妝品單筆滿5萬再送1,000元。持遠百App會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

分期零利率優惠包括14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬分6期送350元；11大銀行國際精品當日單筆刷1萬分6期送800元（台中除外）。8大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，9大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬分6期送500元。

台中大遠百LANCÔME蘭蔻極光水入門組超極光活粹晶露(150ml+10mlx2)、超未來肌因賦活露5mlx3推薦價3,950元。圖／遠百提供
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板橋大遠百TAG Heuer Carrera Glassbox拱形計時腕表黑銀面，21萬2,000元。圖／遠百提供
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遠百信義A13全新引進法國天然植物萃取「純素香水」Le Couvent。圖／遠百提供
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化妝品 大銀行

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