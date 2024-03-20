洋芋片、海味點心涮嘴！無印良品春夏食品有防災蔬菜湯

無印良品日前發表春夏新品，其中多樣化的食品類產品，讓人眼睛為之一亮，除了一系列台灣在地開發生產的洋芋片、蔬菜片與海味點心外，還有防災使用的長期保存蔬菜湯，保存期限長達2年，可以滿足一日蔬菜需求。

無印良品的食物，向來是許多人的最愛，強調台灣生產製作的新品，包括無選別蔬菜片系列芋頭，採用台灣新鮮芋頭薄切片後油炸，沒有複雜的加工方式，還分有椒鹽與甜味；還有鹽味與海苔鹽兩種口味的洋芋片，同樣台灣開發生產，無添加色素與香料，讓人一吃就涮嘴；以及海味點心，將魚、蝦、魷魚等海味食材，製作成鮮味十足的點心。

另外還有一系列果凍系列，包括有愛玉果凍，共有6種口味，以及3種口味的椰果蒟蒻果凍杯，讓大家度過炎熱夏日。

而觀察到日常防災需求，以及現代人常蔬菜攝取量不足，因此考慮均衡營養與防災意識下，推出3款長效湯品，滿足一餐所需蔬果量，還能保存達2年；另外也有4款沖泡湯，只要熱水就能喝到湯品，共有海帶芽、味噌豆腐、番茄蔬菜與毛豆玉米濃湯等四種口味。