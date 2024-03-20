「BIG 2」二手機專賣店開幕 挑戰二手iPhone最低價 再享4大超狂售後服務

連鎖通訊通路地標網通宣布成立「BIG 2」二手手機交易平台，於台北光華商圈開設首家「BIG 2二手機專賣店」，挑戰二手手機最高收購價以及最優惠售價之外，也透過「手機醫生」檢測、15日免費換機、最長365天保固及終身保修等領先業界的二手手機售後服務，希望讓消費者不再怕踩到二手機地雷。透過促進二手手機循環利用，每次循環減少相當於回收1,000瓶寶特瓶的碳排放，BIG 2希望讓消費者在購買手機時也能實踐永續生活。

據TrendForce研究顯示，全球二手手機市場規模在2022年即已達1.67億支，整體市占約11%。為了讓消費者享受透明、平價且安心的二手手機購物體驗，同時消除民眾購買二手手機的疑慮和痛點，BIG 2推出4大承諾，包含採用全球1,100萬累積用戶肯定的手機檢測App「手機醫生」為品質把關；領先業界承諾自購買起「15日換機」，只要期間內非人為的故障，免等待立即換機；購買即享至少30天，最長達「365天全面保固」，以及在手機生命週期內，故障維修僅收取必要費用的「終身保修」。

而BIG 2也喊出挑戰「最低售價」，以及「業界最高收購價」的承諾，以iPhone為例，BIG 2的二手機回收價，相比蘋果官方能夠高出平均近15%，在iPhone 14 Pro Max上更高出近24%，讓賣出二手手機的消費者可多享受5,300元的回饋。