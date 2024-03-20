影／鼓勵結婚生育 公所、醫院、飯店共推「婚禮體驗日」
為鼓勵結婚和生育，台中震大金鬱金香酒店推出「結婚體驗日」活動，有多項優惠，當地台中市梧棲區公所與梧棲童綜合醫院也協辦，今天開記者會說明優惠內容，包括小資族1萬3999元婚宴專案。
梧棲區長溫國宏表示，梧棲區公所正募集梧棲結婚系列老照片活動，即日起到4月30日，設籍台中市的人可提供民國90年以前的照片，包括訂婚、結婚和婚宴，評選後選出50張照片，入選者將受邀參加開幕活動，並發600元禮券。
梧棲童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，結婚與生育都是大事，童醫院提供新人健檢詢和優惠方案，鼓勵新人生育。
民進黨台中市議員楊典忠的長女楊婷安日前訂婚，準新娘今天也到場，仔細觀察婚紗秀和婚宴餐點，仔細拍照參考，她面對各界道賀，現場不斷回「謝謝」。
震大金鬱金香酒店表示，婚禮體驗日活動包括送保養見面禮，下定再送新娘護膚保養組，有機會抽中蜜月機票，酒店也推出婚宴專案菜色供選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言