影／鼓勵結婚生育 公所、醫院、飯店共推「婚禮體驗日」

為鼓勵結婚和生育，台中震大金鬱金香酒店推出「結婚體驗日」活動，有多項優惠，當地台中市梧棲區公所與梧棲童綜合醫院也協辦，今天開記者會說明優惠內容，包括小資族1萬3999元婚宴專案。

梧棲區長溫國宏表示，梧棲區公所正募集梧棲結婚系列老照片活動，即日起到4月30日，設籍台中市的人可提供民國90年以前的照片，包括訂婚、結婚和婚宴，評選後選出50張照片，入選者將受邀參加開幕活動，並發600元禮券。

梧棲童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，結婚與生育都是大事，童醫院提供新人健檢詢和優惠方案，鼓勵新人生育。

民進黨台中市議員楊典忠的長女楊婷安日前訂婚，準新娘今天也到場，仔細觀察婚紗秀和婚宴餐點，仔細拍照參考，她面對各界道賀，現場不斷回「謝謝」。