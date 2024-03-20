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中華郵政與全家合作 逾4千間店即起可包裹店寄i郵箱

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司與全家便利商店合作，推出「國內包裹店寄箱」服務。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司與全家便利商店合作，推出「國內包裹店寄箱」服務。圖／中華郵政公司提供

中華郵政公司與全家便利商店合作，推出「國內包裹店寄箱」服務。即日起民眾除可於全國超過4千處設有FamiPort機台的全家便利商店據點交寄便利包外，再新增交寄國內包裹至全國2408座「i郵箱」取件服務，每件資費60元，與超商店到店服務價同。

中華郵政公司表示，為增加多元收寄通路，2019年起陸續與全家、7-Eleven及萊爾富等超商合作，提供1公斤以下「便利包」郵件「店寄宅」及「店寄箱」服務。此次再與全家便利商店聯手推出「國內包裹店寄i郵箱」，為首次將與超商合作業務擴大至國內包裹。

中華郵政公司指出，凡尺寸最長邊不超過45公分，長寬高合計不超過105公分且重量在5公斤內之包裹，皆可透過「全家」店舖寄至i郵箱取件。寄件人可於全家便利商店使用FamiPort機台建立「店寄i郵箱」託運單，持執據至櫃檯繳費，即能完成交寄。

另外，中華郵政公司指出，為慶祝郵政節，即日起至4月16日止，在「全家」便利商店FamiPort機台選擇「店寄i郵箱」寄件服務，完成寄件可獲得免費兌換中杯「Let's Café熱經典拿鐵乙杯」小白單1張，限量5000份，兌換期限至4月30日止。

中華郵政 便利商店 超商

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