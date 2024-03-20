Dyson首款「洗地機」正式登台 雙滾筒內建馬達 可自動分離乾濕污水碎屑

Dyson宣布推出品牌首款無線洗地機「Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機」，採用集釋水、浸潤及刮污技術於一體的獨家洗地科技，高效洗地的同時能夠自動分離固液態髒污，具備1公升容量清水箱且續航時間長達35分鐘 ，最高可適用於87坪大小空間的日常地面清潔。品牌鐵粉楊祐寧出席發表會活動時，更大讚Dyson洗地機讓家庭關係更和樂，讓他每天晚上吃完飯都搶著要使用，非常推薦給跟他一樣家有幼兒，又經常在家自炊的民眾。

以無線吸塵器稱霸台灣家庭的Dyson，近期則是將地板清潔研究的腦筋動到洗地問題上，為解決既有洗地機吸入的固液態垃圾可能殘留於管道中，長期下來恐將降低清潔效果，維護清洗費時費力的困擾，Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機採用非吸力驅動的地面清洗方式，將2條內置馬達的主滾筒分別安置於洗地頭的前後兩端，反向旋轉的同時，電壓調變泵浦將清水源源不斷輸送至26個沿著滾筒分佈的出水口，均勻地浸潤2條滾筒，再透過上方全覆蓋刮水條刮附滾筒上的污水，達到持續的以清水清潔地面的效果。

雙滾筒表面為每平方公分含有64,800根刷毛的高密度超細纖維，具有卓越的吸水及去污性能，主滾筒因為配置了馬達，除了帶來強大清潔力，使用時也能輕鬆地前後推拉、靈活轉向，底部滾輪設計搭配把手曲線，深入低矮家具底部清洗地板也毫不費力。且雙滾筒各配備有1條尼龍副滾刷，可同步清除滾筒上的大型碎屑和毛髮，甩至可拆卸清洗的碎屑盒中，固體碎屑不會進入機器管道內部，濾除的污水則同步會被抽入污水箱中，固液態髒污分離處理，兼顧衛生與便利。

Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機配備3種釋水模式和1段強效模式，使用者能夠根據污垢類型、地板材質以及個人喜好隨時切換，為進一步解決使用者日常維護問題，全新自清潔模式還可於機器充電時自動啟動系統清洗機器管道、滾筒及碎屑盤，高效完成僅需140秒，為下一次清潔工作做好準備。

另外，Dyson同步發亮相了輕量版的乾濕兩用洗地吸塵器「Dyson Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器」，機身重量減少10.9%，同樣集洗地、除塵、除蟎功能於一體，且同時配備了Slim fluffy輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、無纏結錐形吸頭及多個清潔配件，實現真正一機多用。