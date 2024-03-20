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Dyson首款「洗地機」正式登台 雙滾筒內建馬達 可自動分離乾濕污水碎屑

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
主滾筒因為配置了馬達，除了帶來強大清潔力，使用時也能輕鬆地前後推拉。記者黃筱晴／攝影
主滾筒因為配置了馬達，除了帶來強大清潔力，使用時也能輕鬆地前後推拉。記者黃筱晴／攝影

Dyson宣布推出品牌首款無線洗地機「Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機」，採用集釋水、浸潤及刮污技術於一體的獨家洗地科技，高效洗地的同時能夠自動分離固液態髒污，具備1公升容量清水箱且續航時間長達35分鐘 ，最高可適用於87坪大小空間的日常地面清潔。品牌鐵粉楊祐寧出席發表會活動時，更大讚Dyson洗地機讓家庭關係更和樂，讓他每天晚上吃完飯都搶著要使用，非常推薦給跟他一樣家有幼兒，又經常在家自炊的民眾。

以無線吸塵器稱霸台灣家庭的Dyson，近期則是將地板清潔研究的腦筋動到洗地問題上，為解決既有洗地機吸入的固液態垃圾可能殘留於管道中，長期下來恐將降低清潔效果，維護清洗費時費力的困擾，Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機採用非吸力驅動的地面清洗方式，將2條內置馬達的主滾筒分別安置於洗地頭的前後兩端，反向旋轉的同時，電壓調變泵浦將清水源源不斷輸送至26個沿著滾筒分佈的出水口，均勻地浸潤2條滾筒，再透過上方全覆蓋刮水條刮附滾筒上的污水，達到持續的以清水清潔地面的效果。

雙滾筒表面為每平方公分含有64,800根刷毛的高密度超細纖維，具有卓越的吸水及去污性能，主滾筒因為配置了馬達，除了帶來強大清潔力，使用時也能輕鬆地前後推拉、靈活轉向，底部滾輪設計搭配把手曲線，深入低矮家具底部清洗地板也毫不費力。且雙滾筒各配備有1條尼龍副滾刷，可同步清除滾筒上的大型碎屑和毛髮，甩至可拆卸清洗的碎屑盒中，固體碎屑不會進入機器管道內部，濾除的污水則同步會被抽入污水箱中，固液態髒污分離處理，兼顧衛生與便利。

Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機配備3種釋水模式和1段強效模式，使用者能夠根據污垢類型、地板材質以及個人喜好隨時切換，為進一步解決使用者日常維護問題，全新自清潔模式還可於機器充電時自動啟動系統清洗機器管道、滾筒及碎屑盤，高效完成僅需140秒，為下一次清潔工作做好準備。

另外，Dyson同步發亮相了輕量版的乾濕兩用洗地吸塵器「Dyson Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器」，機身重量減少10.9%，同樣集洗地、除塵、除蟎功能於一體，且同時配備了Slim fluffy輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、無纏結錐形吸頭及多個清潔配件，實現真正一機多用。

Dyson全新WashG1雙驅四刷無線洗地機即日起正式開放預購，建議售價22,900元。Dyson Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器即日起在台上市，建議售價19,900元。

濕式清潔再添生力軍，Dyson Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器同步在台上市。圖／Dyson提供
濕式清潔再添生力軍，Dyson Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器同步在台上市。圖／Dyson提供
Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機配備3種釋水模式和1段強效模式。記者黃筱晴／攝影
Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機配備3種釋水模式和1段強效模式。記者黃筱晴／攝影
Dyson品牌長期愛好者楊祐寧搶先體驗全新WashG1雙驅四刷無線洗地機。圖／Dyson提供
Dyson品牌長期愛好者楊祐寧搶先體驗全新WashG1雙驅四刷無線洗地機。圖／Dyson提供
Dyson新推出2款濕式清潔產品，包括WashG1雙驅四刷無線洗地機（右）、Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器（左）。圖／Dyson提供
Dyson新推出2款濕式清潔產品，包括WashG1雙驅四刷無線洗地機（右）、Digital Slim Submarine輕量乾濕全能洗地吸塵器（左）。圖／Dyson提供
Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機配備3種釋水模式和1段強效模式。記者黃筱晴／攝影
Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機配備3種釋水模式和1段強效模式。記者黃筱晴／攝影
Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機採用獨特的三重固液分離技術，自動分離與處理固液態髒污及毛髮。記者黃筱晴／攝影
Dyson WashG1雙驅四刷無線洗地機採用獨特的三重固液分離技術，自動分離與處理固液態髒污及毛髮。記者黃筱晴／攝影

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