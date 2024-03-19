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全桌9折！養心茶樓「蔬食宴客菜」升級 每桌9800起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「朱蒔筵」每桌9,800元，僅限午餐供應。圖／養心茶樓提供
「朱蒔筵」每桌9,800元，僅限午餐供應。圖／養心茶樓提供

養心集團旗下的「養心茶樓」，本月推出4款全新宴客菜方案，以蔬食料理為基礎，結合西式、韓式、日本等不同的料理手法，打造出「南瓜百合鮮扣翅」、「秘罈花鮮酸菜魚」等多款全新菜色。為慶祝新品登場，4月底前還可享9折優惠。

「咏翠筵」每桌12,800元。圖／養心茶樓提供
「咏翠筵」每桌12,800元。圖／養心茶樓提供

自2013年創立至今的養心茶樓，主打以葷、素食兼具手法烹調蔬食料理，藉此降低葷素料理間的界線，讓蔬食料理更具滋味。除了單點方案之外，針對宴客廳空間，也設計有宴客菜菜單。本次推出的全新菜單，也是宴客菜近3年首度大改款，共計有「咏翠筵」、「晴翠筵」、「朱蒔筵」、「絮雪筵」等4種10人桌菜方案，採11～12道式，每套各為12,800、12,800、9,800、14,800元。

「絮雪筵」共計12道式，每桌14,800元。圖／養心茶樓提供
「絮雪筵」共計12道式，每桌14,800元。圖／養心茶樓提供

此次推出的桌菜新方案中，約有6成的菜色為桌菜限定，各個方案的菜色也不盡相同。以「南瓜百合鮮扣翅」為例，將港式料理常出現的燴排翅，改以香菇切成翅狀呈現，並透過炸香、煨滷增添風味，另外搭配南瓜製成的金黃醬汁、百合，帶來清爽滋味。另款「秘罈花鮮酸菜魚」，湯底由豆漿、燕麥奶調製，配上花蓮無毒酸菜以及大豆製成的魚片，並以花椒、乾辣椒適量調味，重現重慶特色料理。

咏翠筵「南瓜百合鮮扣翅」。圖／養心茶樓提供
咏翠筵「南瓜百合鮮扣翅」。圖／養心茶樓提供

除此之外，絮雪筵中的「絮雪七品大拼盤」，吃得到紫蘇櫻花捲、菠菜蛋皮松子酥、薺菜燒餅、鳳梨蜜紅蘿蔔、脆皮朱腳等不同小品；「南洋綠咖哩佐香若酥雙拼」，則是透過蒟蒻、牛蒡絲的搭配，創造出軟殼蟹般的口感，再搭配南洋綠咖哩一同品嚐。

絮雪筵「七品大拼盤」。圖／養心茶樓提供
絮雪筵「七品大拼盤」。圖／養心茶樓提供

業者表示，全新的桌菜方案現已開放預約，1桌即可起訂，宴會空間最多可容納7桌，其中「朱蒔筵」僅限平日午餐供應。為慶祝新桌菜菜單登場，即日起至4月底期間消費，可享9折優惠。

酸菜魚

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