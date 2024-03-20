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解決民眾常見充電困擾！歐洲百年品牌獨家技術提供更安心的選擇

聯合新聞網／ 有你共創
三合一磁吸充電系列推出新一代，經過Qi認證，可整合不同裝置充電需求 / 圖有你共創提供
三合一磁吸充電系列推出新一代，經過Qi認證，可整合不同裝置充電需求 / 圖有你共創提供

隨著科技不斷進步，民眾擁有多部電子產品的情況也很常見。然而電子產品在充電過程中，過熱可能導致電池損壞，甚至加上超載使用多顆充電器也容易造成安全隱憂，以及磁吸充電器吸力不足也是許多民眾非常在意的問題。因此在大眾越來越依賴電子產品的時代下，PHILIPS推陳出新，黑金剛三合一磁吸充電系列正式推出全新世代，不論是 三合一充電座 還是 口袋行動電源、迷你行動電源，都將成為新一代的充電新選擇。

三合一充電座可支援手機、耳機、手錶同時充電，解決民眾因使用多條充電線導致桌面凌亂的困擾 / 圖有你共創提供
三合一充電座可支援手機、耳機、手錶同時充電，解決民眾因使用多條充電線導致桌面凌亂的困擾 / 圖有你共創提供

PHILIPS新一代黑金剛系列首先為解決民眾最在意的充電過熱問題，採用最新版本智慧溫控晶片，在溫度升高時會調節放電，因此相較它牌更有效降溫20%，確保充電過程轉換率更佳，不會因為溫度過高而產生安全疑慮。

業者也針對新一代的磁吸力進行強化，不只相容iOS的Magsafe，且相較他牌高出62%的強勁磁力，設備能夠更加精準且緊密地吸附在充電器上，解決了設備位移造成充電效率降低的問題。

迷你行動電源(左)為AppleWatch專屬設計，不只可直接幫AppleWatch充電，還可緊急支援行動裝置有線充電；口袋行動電源(右)手掌大小加上強勁的磁吸力，輕鬆隨充隨行 / 圖有你共創提供
迷你行動電源(左)為AppleWatch專屬設計，不只可直接幫AppleWatch充電，還可緊急支援行動裝置有線充電；口袋行動電源(右)手掌大小加上強勁的磁吸力，輕鬆隨充隨行 / 圖有你共創提供

新一代黑金剛更是貼心的為民眾設想，不僅支援手機、耳機、手錶多種設備同時充電，還兼容iOS和Android雙系統，並通過了國家BSMI、NCC認證，再再顯示了飛利浦取得使用安全以及滿足不同使用者需求的平衡。在有系統的整合下，無論是在家中、辦公室還是外出旅行，都能夠以三合一磁吸充電系列輕鬆應對充電狀況。

PHILIPS 黑金剛三合一磁吸充電組，由 有你共創-有.設計團隊 引進，於3/20(三)在嘖嘖平台進行募資，想要安全、便捷的充電體驗，把握現在限量66折起的優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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