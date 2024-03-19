板橋大遠百精品陣容升級 十年來最大改裝母親節全亮相

遠東百貨母親節前哨戰2024「美麗購物節」將於3月21日開跑，板橋大遠百一、二樓國際精品陣容、規格升級，十年來最大改裝進入最後階段，母親節前將完整亮相，全新店型與新進駐品牌，帶給在地人更升級的購物享受，為母親節檔期注入業績能量。

板橋大遠百去年針對一至四樓調整，今年接力針對B1、五、六、八樓調整，幾乎全館都會調整改裝一輪。當中一、二樓精品陣容陸續以嶄新店型呈現，近日包括Bottega Veneta開出全新概念店，Ralph Lauren預計3月29日開出，緊接著販售多家精品腕錶的TIME VALLÉE繼遠百竹北首店後，接著再插旗板橋大遠百，將引進卡地亞、伯爵、沛納海、IWC等知名腕表品牌，將於3月底正式開幕。另外，Max Mara 4月中旬開出，Longchamp、Kenzo全新店型預計在5月見客。

今年緊接著改裝B1、、五、六、八樓，B1主要調整二期區域，預計將二期B1區域約200坪空間打造成餐飲區，包括小福利麻辣鍋都是正在洽談的品牌。5樓童裝內衣樓層改裝，將提升進口童裝比例、拉高質感；六樓運動休閒戶外樓層，將運動品牌擴大、佔比增加，像是NIKE店型會再擴大、縮小男裝襯衫比例、八樓潮流品牌則以櫃換櫃為主。