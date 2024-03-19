最法國的迷人色彩 Chaumet湛藍之美全台巡展聚焦藍寶石

藍色在人類歷史上不同的文化中都深受喜愛；在法國，更是從法國路易九世之後成了皇室御用的顏色；時至今日，法國全民仍以藍色（Les Bleus）自稱。曾為法國皇室打造珠寶的Chaumet，將於3月24日起於Chaumet台北101、麗晶及微風廣場專賣店巡迴舉辦「Les Bleus de Chaumet湛藍之美頂級珠寶鑑賞會」，共有超過30件以藍色系寶石為主的珠寶創作登台展出，透過不同風格和設計手法的演繹，展現演繹法國人最珍愛的這種色彩。

Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌2.59克拉梨形藍寶石、鑽石，約303萬8,000元起，參考價格依主石條件異動。圖／Chaumet提供

Chaumet 於20世紀末根據法國王室徽章的顏色，打造出屬於品牌的專屬藍色珠寶，百年來更隨美學演變，創作出種種豐富多樣的設計，例如此次登台展出的全新作品Soir de Fête藍寶石鑽石系列，就是從Chaumet極具代表性的作品—吊鐘花冠冕（Fuchsia Tiara）汲取靈感，體現品牌素來富有盛名的自然主義手法。

Les Bleus de Chaumet湛藍之美頂級珠寶鑑賞會將於3月24日起於Chaumet台北101、麗晶及微風廣場專賣店巡展。圖／Chaumet提供

Soir de Fête系列今年推出全新頂級珠寶項鍊及戒指，以來自錫蘭約2克拉的藍寶石為主石，色調沁藍瀲灩，項鍊更運用品牌獨特出眾的標誌性「刀鋒工藝」（fil-couteau）使金屬幾不可見，營造出藍寶石和2顆梨形鑽石猶如懸浮半空的視覺效果。

Les Bleus de Chaumet湛藍之美頂級珠寶鑑賞會將於3月24日起於Chaumet台北101、麗晶及微風廣場專賣店巡展。圖／Chaumet提供

以非洲原生植物愛情花為創作靈感發想的兩枚戒指，設計極富幾何美感，採用現代手法重新演繹經典的「toi et moi」設計，兩枚雙主石的戒指既可單獨配戴，也可成對配戴，第一枚戒指主石為一顆6.01克拉橢圓形藍寶石，第二枚的主石一顆3.34克拉橢圓形鑽石，彷如愛情花綻放出最優美的傘裝花形。

Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌2.37克拉梨形藍寶石、鑽石，參考價格依主石條件異動。圖／Chaumet提供

經典的Joséphine系列，以拿破崙愛妻約瑟芬皇后最鍾愛的梨形切割寶石頌揚品牌的靈感女神，巧妙結合鷺羽V型設計及梨形主石的線條，創造柔美又優雅的視覺效果。其中Joséphine Aigrette Impériale高級珠寶系列作品，整體線條繁複細膩，耳環及項鍊如晨間露水般點滴身姿，深刻呼應瑟芬皇后鍾愛的自然景象。