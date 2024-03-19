到拍賣行喝咖啡看展覽 富藝斯全球首家Phillips Café

國際拍賣行富藝斯（Phillips）積極開拓拍賣的可能性，透過不同的型態與新世代的可能藏家接觸，打破以往拍賣藝術品神秘的印象。繼去年於香港西九文化區管理局大樓開設猶如街邊藝廊般較為開放式空間的亞洲總部，富藝斯並於上個月於香港中環畢打行開設Phillips Perpetual 鐘錶零售店，如今更於香港西九的亞洲總部二樓開設全球首家Phillips Café，由著名五星級酒店香港麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton, Hong Kong）共同運營，一改拍賣公司傳統。

全球首家Phillips Café進駐香港西九文化區。圖／富藝斯提供

由獲獎無數的香港本地建築藝術事務所LAAB Architects設計的Phillips Café，供應多款西式和亞洲美食、咖啡及各式飲料，涵蓋早餐、午餐和下午茶，並設有電視屏幕直播富藝斯全球拍賣。整體空間呈現極簡主義風格，透過巨幅挑高落地玻璃窗，可盡情欣賞由國際知名建築公司赫爾佐格和德梅隆（Herzog & de Meuron）打造的大樓所展示之清水模美學，並從戶外陽台半露天座俯瞰 M+視覺文化博物館。

Phillips Perpetual鐘表零售店於香港中環畢打行正式開幕。圖／富藝斯提供

除了常賣一系列輕食料理美饌，Phillips Café也會不定期推出以展覽空間內正在展出的作品為靈感而特製的糕點或飲品。例如今年三月開幕期間適逢香港藝術週，就將推出一款以香港藝術週期間舉行的「New Now」拍賣上拍的teamLab數位作品《水粒子的世界——金色》為主題而製作的巧克力蛋糕「金箔瀑布」，該作品也將同期於地面展覽空間中亮相。