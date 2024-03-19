蘭餐廳4月攜手越南AKUNA於台北共演 再創當代日料新意

連年獲得《米其林指南》推薦肯定的台北蘭餐廳，在新主廚佐藤清（Sato Kiyoshi ）於2023年10月上任後，奠定「當代日本料理」風格。今年4月蘭餐廳將邀請越南最令國際食客驚艷的「AKUNA」餐廳主廚山姆．艾斯貝特（Sam Aisbett）來台客座，攜手再創當代日料新意。「蘭餐廳 Orchid Restaurant X AKUNA」四手餐會，預計將舉辦5個餐期，分別是4月19日、20日的午、晚餐，以及21日午餐，每人每套8,880元+10% 。

佐藤清與山姆．艾斯貝特曾在新加坡「Whitegrass」餐廳共事3年，兩人攜手拿下新加坡米其林一星，並入選「亞洲50最佳餐廳」。他們對日式料理不僅懷抱相同熱誠，樂於挑戰傳統的料理態度，更讓彼此氣味相投，因而結為莫逆，兩位主廚都迫不及待在台北聯手，讓向來熟悉並熱愛日料的台灣食客，品嚐獨樹一幟的「當代日本料理」。

渾身刺青、個性直率不羈的主廚山姆．艾斯貝特，師承兩位澳洲重量級料理大師。他出生於澳洲墨爾本，年輕時就像隻孤狼般一邊遊歷昆士蘭、布里斯本、黃金海岸等地，最後進入澳洲米其林授星次數最多、最具代表性的餐廳「Quay」，於名廚彼得．吉爾莫（Peter Gilmore）麾下學習。之後基於對日料的好奇與喜愛，Sam Aisbett進入雪梨家喻戶曉的日籍名廚和久田哲也（Tetsuya Wakuda）的餐廳，潛心學習日式料理的手法、心法與調味。

山姆．艾斯貝特在2016年落腳東南亞，身兼新加坡餐廳「Whitegrass」主廚與經營者，隔年他就獲得了米其林一星的榮譽，並在2018年躋身「亞洲50最佳餐廳」。他在2021年踏進越南，深受當地人文啟發。在「AKUNA」，他運用越南當地的食材、香料、果實、種籽、乾貨等入菜，夾雜日式料理手法，帶來跳脫形式、不落俗套的現代融合料理。一道「清涮鱷魚肉、米粥、醬油漬蛋黃、海岸蔬菜、炭烤鱷魚與海苔醬」，展現他身為澳洲主廚的冒險DNA，與對掌握日式料理的自信，不僅受到國際foodie盛讚，越南知名的電視名廚Luke Nguyen更盛讚他是「越南最好的主廚」。

如今兩人都在亞洲拼搏事業，佐藤清於是想邀請這位昔日的革命夥伴來台助拳：「即便我們常意見不合，但唯一的共識，就是我們倆都全心熱愛烹調日本料理。」兩位主廚私下不僅常在日式料理的調味、手法上交換意見；Sam造訪東京時，佐藤主廚更熱情帶著他四處探索美食。