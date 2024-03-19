開展餐飲集團年營收創高 春酒祭百萬獎項加碼郵輪之旅

西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，繼前（2022）年不畏疫情衝擊，年營收逆勢增長外，2023年營業額更創新高，突破21億大關。集團春酒近千名員工齊聚一堂，累計送出逾百萬元獎項，還加碼日本郵輪之旅與鑽石項鍊，犒勞夥伴過往一年的辛苦，更訂下「2024獲利年」目標，期盼業績再創高峰。

開展餐飲集團業績表現亮眼，2023年受惠於餐飲業消費復甦，集團年營收達21.1億，首度突破21億元，創下嶄新紀錄。開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰表示：「2024年對開展來說，是至關重要的『獲利年』，除了預計於第三季登錄興櫃外，在現有品牌展店、新品牌引進、對外異業合作上都有對應規劃。希望能提供一路以來支持的消費者兼顧美味、優質、多元的餐飲選擇。」

為感謝員工辛勞，並凝聚向心力，開展餐飲集團年度春酒主題為「開展台灣盃 Made for one team」，呼應2024巴黎奧運主軸，期許全體齊心努力、一展長才，全台23家餐廳、將近1,000名同仁打扮成各類運動選手，現場熱鬧非凡。在最令人期待的抽獎橋段，集團準備超過百萬元的獎金與禮券，包含日本郵輪雙人行以及0.5克拉鑽石項鍊，中獎率達百分之百。

展望2024年，開展餐飲集團持續看好。適逢Texas Roadhouse今年登台10週年，年初先以逆勢降價活動回饋消費者，位於台北市大安區的新店面也將於5月開幕；TGI FRIDAYS則預計7月前於新北市展店；自有餐飲品牌LillA同樣在年底前有開店計劃；加上香港、中國市場，集團餐廳總數將回到31家的水準，年營收目標23億，今年雖然目標成長幅度不若去年，但更注重獲利率提升，強化根基。