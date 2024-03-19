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看準台人瘋遊日本 AirAsia搶攻開航3航線最低888元起

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
亞洲航空AirAsia今天宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，單程未稅價分別為新台幣888元起、1888元起、1888元起，今天下午4時起開賣。記者周彥妤／攝影
亞洲航空AirAsia今天宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，單程未稅價分別為新台幣888元起、1888元起、1888元起，今天下午4時起開賣。記者周彥妤／攝影

看準台人瘋遊日本，布局東北亞航網，亞洲航空AirAsia今天宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，單程未稅價分別為新台幣888元起、1888元起、1888元起，今天下午4時起開賣。

AirAsia今天下午召開全新航線與票價記者會。AirAsia表示，AirAsia長程運輸AirAsia X，首度攜手泰國亞洲航空（Thai AirAsia）利用延遠權共推日本航線，AirAsia X（航班代號D7）將從5月31日起開航台北至東京成田新航線；泰國亞洲航空（航班代號FD）6月15日起開始營運台北至沖繩、高雄至東京成田新航線。

AirAsia指出，全新台北-東京成田航線，由AirAsia長程運輸AirAsia X執飛；5月31日首航，每日1班次，首航特賣單程未稅新台幣1888元起，豪華平躺座位單程未稅新台幣9388元起，可預訂今年5月31日至10月26日航班。

至於台北-沖繩航線，由泰亞洲航空執飛，6月15日首航，首航特賣單未稅新台幣888元起，可預訂今年6月16日至10月26日航班。

此外，高雄-東京成田航線，由泰亞洲航空6月16日首航，每周4班，首航特賣單程未稅新台幣1888元起，可預訂今年6月16日至10月25日航班。

AirAsia 東京 航線

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