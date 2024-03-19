聽新聞
test
0:00 / 0:00
爭鮮「白飯便當」又來了！2款盲盒口味 加碼抽買1送1
隨著愚人節即將到來，由爭鮮推出、看似整盒只有白飯的「飯裡藏鮮」又再度登場！此次不僅附上插畫家聯名貼紙，還可參與抽獎，有機會獲得「再來1份」等贈禮。
已經連續多年推出的「飯裡藏鮮」，採用盲盒的概念設計，從外包裝只能看到整份的白飯，但其實底層藏有不同的配料，帶來用餐時的樂趣。今年爭鮮推出2款新口味，「蝦米攏嗚」以天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等超過十種食材組成，用料豐富；另款「加貝驚喜」將鮭魚卵點綴於醋飯上，底層還藏有多種海鮮配料、2顆生食級大干貝，另還有「隱藏版」讓消費者嚐鮮。
爭先「飯裡藏鮮」自即日起至4月30日期間限時販售，每盒售價130元。每盒並附上與插畫家@Doristory聯名的包裝與貼紙，貼紙可貼在行事曆、筆電上，還可立刻開獎，有機會獲得「再來1份」，或是香甜系列小點心、線上會員抵用券等贈禮。
除此之外，「MAGiC TOUCH」也於春天推出6道「春漾暖食」新品，包含「燒炙赤蝦三味」、「塔塔醬牡蠣盛」、「起士炸蝦卷」、「雙味嫩烤雞腿串」、「柚香雞白湯拉麵」、「蟹絲雞茸茶碗蒸」，即日起至5月6日期間限時販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言