爭鮮「白飯便當」又來了！2款盲盒口味 加碼抽買1送1

隨著愚人節即將到來，由爭鮮推出、看似整盒只有白飯的「飯裡藏鮮」又再度登場！此次不僅附上插畫家聯名貼紙，還可參與抽獎，有機會獲得「再來1份」等贈禮。

已經連續多年推出的「飯裡藏鮮」，採用盲盒的概念設計，從外包裝只能看到整份的白飯，但其實底層藏有不同的配料，帶來用餐時的樂趣。今年爭鮮推出2款新口味，「蝦米攏嗚」以天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等超過十種食材組成，用料豐富；另款「加貝驚喜」將鮭魚卵點綴於醋飯上，底層還藏有多種海鮮配料、2顆生食級大干貝，另還有「隱藏版」讓消費者嚐鮮。

爭先「飯裡藏鮮」自即日起至4月30日期間限時販售，每盒售價130元。每盒並附上與插畫家@Doristory聯名的包裝與貼紙，貼紙可貼在行事曆、筆電上，還可立刻開獎，有機會獲得「再來1份」，或是香甜系列小點心、線上會員抵用券等贈禮。