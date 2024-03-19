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「超人力霸王」來了！85℃聯名推Q版公仔造型蛋糕

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
85℃首次與「超人力霸王」聯名合作，推出三款Q版超人力霸王造型蛋糕，一款整模和兩款切片。圖/85℃提供
85℃首次與「超人力霸王」聯名合作，推出三款Q版超人力霸王造型蛋糕，一款整模和兩款切片。圖/85℃提供

紅遍全球超過半世紀的「超人力霸王」，3/21降臨台灣。85℃首次與「超人力霸王」聯名合作，推出三款Q版超人力霸王造型蛋糕，一款整模和兩款切片，整模造型蛋糕上有帥氣的超人力霸王Q版公仔可以收藏，蛋糕盒內的襯墊紙板則可DIY做成超人力霸王便條紙筆筒。三款蛋糕全台限量7萬8千個。

「超人力霸王」源自西元1966年日本電視劇，主角超人力霸王是距離地球300萬光年的M78星雲的宇宙人，擁有巨大的體型及各種超能力，且有強烈正義感和責任感，加入宇宙警備隊，保護弱勢族群和對抗怪獸入侵，不僅是守護世界和平的超人，更是許多人心中的超級偶像。

85℃這次聯名推出一款整模造型蛋糕「超人力霸王-可愛超人樂園」，售價720元，Q版的超人力霸王和小怪獸皮古蒙，追擊外星反派巴爾坦星人來到了摩天輪遊樂園，蛋糕使用桔香戚風蛋糕夾層卡士達餡，與香濃甜蜜的牛奶糖軟醬，還有小朋友最愛的Q彈布丁，蛋糕表層還有繽紛水果，風車棒棒糖與黃色小星星是造型巧克力。

另有兩款切片蛋糕「超人力霸王-帥帥迪卡」、「超人力霸王-壯壯帝納」，售價皆為78元。

三款超人力霸王蛋糕皆有專屬蛋糕盒，盒身設計一系列超人力霸王，與皮古蒙、巴爾坦星人、宇宙恐龍和艾雷王，每個角色都以Q版卡通造型呈現。整模蛋糕盒裡面的紙板還兼具ESG概念，設計為可拆卸DIY，就能變身成超人力霸王的便條紙筆筒。

85℃首次與「超人力霸王」聯名合作，推出三款Q版超人力霸王造型蛋糕，一款整模和兩款切片。圖/85℃提供
85℃首次與「超人力霸王」聯名合作，推出三款Q版超人力霸王造型蛋糕，一款整模和兩款切片。圖/85℃提供

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