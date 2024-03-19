刷油漆也有媽祖保佑！得利塗料聯名大甲鎮瀾宮推聯名T

居家裝潢也能夠有媽祖保佑，推出多樣色彩的得利塗料，宣布與大甲鎮瀾宮合作，透過鎮瀾宮品牌授權與祈福，將大甲媽祖的福澤，散布到每個使用得利塗料的空間，推出「保庇！得利瘋媽祖」聯名T恤活動，將媽祖的庇佑能量注入塗刷職人的工作服上，保佑職人們工作出入平安。

得利塗料努力提供健康、環保與安全的產品，希望帶到每個人的家中，打造出健康宜居的居住環境，而塗料除了可以改變居家生活氛圍、為空間帶來活力，透過與鎮瀾宮的合作，更希望讓台灣大眾增加心靈慰藉。