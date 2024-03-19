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今年首起！食藥署查獲日本進口「這食物」含輻射

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長林金富說，日本靜岡縣輸台的「片裝香菇（原木）」，被檢出含有每公斤7.9貝克的微量輻射「銫-137」。本報資料照片
食藥署副署長林金富說，日本靜岡縣輸台的「片裝香菇（原木）」，被檢出含有每公斤7.9貝克的微量輻射「銫-137」。本報資料照片

衛福部食藥署今天公布，在邊境檢出從日本靜岡出口的片裝香菇（原木），含有微量輻射銫-137每公斤7.9貝克，這也是今年首批檢出、是日本排放核汙水後第4起，雖未違反台灣規定，但立法院要求為「不得檢出」，已勸導業者退關。

食藥署副署長林金富說，今天公布的產品，是從日本靜岡縣輸台的「片裝香菇（原木）」，被檢出含有每公斤7.9貝克的微量輻射「銫-137」，總重為600公克，雖未超過台灣規定，100貝克／公斤的標準值，不過仍依照立法院要求，對微量檢出的業者道德勸說退運或銷毀。

自100年3月以來，已有254個樣本被檢驗出含微量輻射，其中有150件為茶類，次多的為水產品有40件，香菇歸類為「其他食品」，累計49件。食藥署表示，針對日本輸台產品的輻射核判標準，現行規定為，應同時符合我國及日本標準，其中銫-134與銫-137總和限量：飲料及飲水10貝克／公斤、嬰兒食品及乳品50貝克／公斤、其他食品100貝克／公斤。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說，銫-134半衰期為2年、銫-137在環境中半衰期30年，但醫學資料顯示，在人體存在70天，這也是為何福島核災距今已12年，卻仍會在加工食品中驗輻射殘留的原因。銫-137化學結構和鉀離子很像，吃進體內容易累積在肌肉與內臟組織，增加癌症風險。

顏宗海表示，台灣的天然背景輻射量每年約2毫西弗，國際上認為，除背景輻射量外，每人每年輻射暴露劑量，不超過1毫西弗，照1次胸部X光，會暴露在0.02毫西弗中、每天抽一包菸並持續一年，則等同暴露在10毫西弗的輻射劑量。基於游離輻射引起癌症並沒有所謂安全劑量而言，一般人應避免各種非必要的輻射暴露。

日本 輻射 食藥署

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