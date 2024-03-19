American Tourister熱銷「唱片箱」 實用、好看再升級 還能半價就能入手？!

看好國人的高旅行頻率與周邊商品市場蓬勃發展，行李裝備品牌American Tourister美國旅行者也讓旗下熱銷，被暱稱為「唱片箱」的CURIO系列再升級，不僅耐用度與實用度大增，現在入手更是最佳時機！

搶清明連假出國旅遊商機，American Tourister從3月20日起到4月3日為止，推出CURIO系列行李箱限時購物優惠，折扣最低約5折起。American Tourister熱銷的CURIO行李箱帶來全新升級PlentiVol™款，箱體採用前薄後寬比例，讓大型物品更好收納，並便於小空間展開。箱內附有組織化口袋，採用Microban®抑菌技術處理，並由Recyclex™再生織物技術所製成，內裡由100%回收的 PET 塑料瓶製成，享受美好功能的同時更為環境盡一份心力。而且除了亮眼黃色之外，更備有卡其綠、土耳其藍等個性配色，讓人愛不釋手。

CROWN參考春夏流行趨勢，讓招牌且為經典款的BOXY系列行李箱，推出嫩粉色與燕麥奶白選擇。圖／CROWN提供

而台牌CROWN則是參考春夏流行趨勢，讓招牌且為經典款的BOXY系列行李箱，推出嫩粉色與燕麥奶白選擇。CROWN藉由氣質出眾的療癒粉色調，展現溫暖又高級風格，搭配服裝更顯年輕，因此一上市就受到熱烈詢問。BOXY系列行李箱前開蓋設計是其一大特色，讓旅行中取物更方便，同時提升收納的容量和物品種類。同時配備輕量框架，能保護內容物，可直立45度角拉開，精良設計讓旅行中更優雅不狼狽。

American Tourister CURIO系列行李箱，28吋12,300元。圖／American Tourister提供

American Tourister CURIO系列行李箱，24吋10,700元。圖／American Tourister提供