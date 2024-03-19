選對材質、注重細節和版型 拎大包也能很優雅！

今年春季的包款流行元素就是「尺寸要大」，然而大包雖然擁有讓人喜愛的鬆弛感，不過也容易顯得拉遢和過於隨興。義大利輕奢品牌Gianni Chiarini就針對了上述煩惱，在這季呈現多款大包，透過材質、版型與各種細節，讓人拎起來依舊優雅。

Gianni Chiarini分別採用皮革、帆布拼接皮革，或草編拼接皮革等質感面料製作包款，點綴織紋、綁帶、編織等局部變化，揉合季節色彩，以細膩手法體現品味。如同Aurora梯形皮革包，採用柔軟的捶打皮革以及雙面染色工法製成，包內附有可單獨使用的拉鍊皮革手拿包，以及可拆卸的編織長肩帶，此包款可手提亦可肩背，恣意揮灑個人風格。設計靈感來自於雙耳細頸瓶的Anfora帆布包，有著便利收納物品的皮革綁帶與大開口設計，並附有扁平收納包可放置隨身小物，適中的肩帶與弧度易手提或肩背，是一款造型優雅、日常實用的包款。招牌的Dua草編手提包本季以草編拼接皮革打造，搭配運用內部扣環創造的雙重造型，融入明亮火焰橘色調，能為穿搭增添溫暖活力氛圍。

Gianni Chiarini Dua草編手提包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供

來自新加坡的時尚品牌PEDRO則帶來結合編織與皮質的Rory托特包，考究製作細節，更顯率性。以及背上就能提升造型質感的Icon皮革單肩包，營造出色調和材質層次的豐富對比感；經典的Taper馬鞍包透過代表性輪廓設計，以及卡其色的點綴，能賦予穿搭更多亮點。

Gianni Chiarini Aurora梯形皮革包，18,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Anfora雙耳帆布包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Rory托特包，3,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO Icon皮革單肩包，4,290元。圖／PEDRO提供