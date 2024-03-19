快訊

獨／4G 499不限速吃到飽又來！只有3天全台都有 說「通關密語」再多送禮券

林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了

考生注意！繁星推薦第1到第7類學群放榜 上午9時起查榜看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選對材質、注重細節和版型 拎大包也能很優雅！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利輕奢品牌Gianni Chiarini在這季呈現多款大包，透過材質、版型與各種細節，讓人拎起來依舊優雅。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢品牌Gianni Chiarini在這季呈現多款大包，透過材質、版型與各種細節，讓人拎起來依舊優雅。圖／Gianni Chiarini提供

今年春季的包款流行元素就是「尺寸要大」，然而大包雖然擁有讓人喜愛的鬆弛感，不過也容易顯得拉遢和過於隨興。義大利輕奢品牌Gianni Chiarini就針對了上述煩惱，在這季呈現多款大包，透過材質、版型與各種細節，讓人拎起來依舊優雅。

Gianni Chiarini分別採用皮革、帆布拼接皮革，或草編拼接皮革等質感面料製作包款，點綴織紋、綁帶、編織等局部變化，揉合季節色彩，以細膩手法體現品味。如同Aurora梯形皮革包，採用柔軟的捶打皮革以及雙面染色工法製成，包內附有可單獨使用的拉鍊皮革手拿包，以及可拆卸的編織長肩帶，此包款可手提亦可肩背，恣意揮灑個人風格。設計靈感來自於雙耳細頸瓶的Anfora帆布包，有著便利收納物品的皮革綁帶與大開口設計，並附有扁平收納包可放置隨身小物，適中的肩帶與弧度易手提或肩背，是一款造型優雅、日常實用的包款。招牌的Dua草編手提包本季以草編拼接皮革打造，搭配運用內部扣環創造的雙重造型，融入明亮火焰橘色調，能為穿搭增添溫暖活力氛圍。

Gianni Chiarini Dua草編手提包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua草編手提包，16,200元。圖／Gianni Chiarini提供

來自新加坡的時尚品牌PEDRO則帶來結合編織與皮質的Rory托特包，考究製作細節，更顯率性。以及背上就能提升造型質感的Icon皮革單肩包，營造出色調和材質層次的豐富對比感；經典的Taper馬鞍包透過代表性輪廓設計，以及卡其色的點綴，能賦予穿搭更多亮點。

Gianni Chiarini Aurora梯形皮革包，18,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Aurora梯形皮革包，18,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Anfora雙耳帆布包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Anfora雙耳帆布包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Rory托特包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Rory托特包，3,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO Icon皮革單肩包，4,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO Icon皮革單肩包，4,290元。圖／PEDRO提供

PEDRO Taper馬鞍包，3,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO Taper馬鞍包，3,290元。圖／PEDRO提供

品牌

延伸閱讀

穿搭秒提升好感度 復古元素、潮流工裝和質感單品缺一不可

天啊實在太荒謬！Angelababy時尚品味怎麼了 「金色龐然大物」讓美美造型變得好搞笑

吃得到15種口味！她激推好市多這款鐵盒餅乾 會員嗨：狂掃4盒

《勝利女神：妮姬》公開Re0愛蜜莉雅、雷姆免費造型 入手角色即可解鎖

相關新聞

選對材質、注重細節和版型 拎大包也能很優雅！

今年春季的包款流行元素就是「尺寸要大」，然而大包雖然擁有讓人喜愛的鬆弛感，不過也容易顯得拉遢和過於隨興。義大利輕奢品牌Gianni Chiarini就針對了上述煩惱，在這季呈現多款大包，透過材質、版型與各種細節，讓人拎起來依舊優雅。

tittot琉園跨域 與正官庄共創頂級「天蔘限量版」藏品

正官庄為慶祝124周年，特別邀請華人琉璃代表品牌tittot琉園（9949），以極致工藝為天蔘收藏禮盒打造專屬琉璃底座，...

H&M聯名BLACKPINK愛牌Rokh 開賣日期確定 女性消費者必買！

快時尚品牌H&M公布了下一聯名品牌就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，讓女生們都要尖叫了！這位受Phoebe Philo賞識，並曾加入CÉLINE設計團隊工作三年的設計師Rok Hwang，可說是師承時髦極簡風格，讓人很期待完整系列的曝光！

大同拉門復古電視icash2.0 重現1960年代要價3萬元彩色電視

大同（2371）與愛金卡再次聯手回憶殺，推出全台唯一大同拉門復古電視icash2.0，此次完整復刻這台當年要價就值2、3...

光陽49800元均一價促銷奏效 延長到4月底止

機車市場戰情正高，光陽工業宣布 KYMCO 新豪邁125與大地名流125均一價49,800元的促銷策略奏效，成功拉高市占...

Nespresso百變咖啡食譜開啟早晨生活儀式感

品嚐一杯濃郁咖啡，是許多人開啟早晨的必備儀式，一年一度的3月18日國際早餐日，Nespresso帶來全新氣象，公開韓國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。