蕭邦鋼琴大賽第2位女冠軍 阿芙蒂耶娃來台奏戰地琴人

蕭邦鋼琴大賽第2位女冠軍、被傅聰譽為「百年奇才」的鋼琴家阿芙蒂耶娃，昨晚在台北國家音樂廳舉辦鋼琴演奏會。被譽為「真正的蕭邦」的她，帶來「蕭邦：降A大調幻想波蘭舞曲」等經典曲目；更演奏了史詩電影「戰地琴人」鋼琴家史匹曼的《器械之生》組曲。21日還有一場「阿芙蒂耶娃蕭邦雙協奏曲之夜」。

阿芙蒂耶娃上半場演奏的都是波蘭的音樂家作品：蕭邦、史匹曼、瓦伊貝爾格，傳達了人類共同的議題。其中史匹曼便是史詩電影「戰地琴人」中的波蘭猶太鋼琴家。阿芙蒂耶娃有幸認識了史匹曼家族成員，史匹曼家族邀請她在2020年演奏史匹曼在二戰中一度佚失，之後在加州重新出土的樂譜。阿芙蒂耶娃十分推崇這位歷經浩劫的鋼琴作曲家，2023年最新專輯「堅韌（Resilience）」中收錄了此次演奏的《器械之生》組曲。

2020年3月疫情封城期間，阿芙蒂耶娃每週於臉書及 You Tube 平台直播音樂會，演奏並討論了巴赫全本《平均律鍵盤曲集》。60次的直播共吸引了全球近50萬人次欣賞。近期阿芙蒂耶娃在社群媒體更創設了「Yulianna Musical Dialogue」線上音樂分享系列，每週四上社群媒體與樂友們交流分享她的演奏經驗。

2010年勇奪國際蕭邦鋼琴大賽冠軍，阿芙蒂耶娃打破從1965年「鋼琴女神」阿格麗希之後，45年不曾有過女鋼琴家獲得冠軍的紀錄，奪冠之路至今仍為人津津樂道。獲獎十餘年來，阿芙蒂耶娃不斷地深度鑽研並演出各樂派作品，她是蕭邦的故鄉波蘭華沙愛樂樂團與波蘭國家廣播電台交響樂團演出的常客，並與蕭邦學會長期合作。新象環境文創於阿芙蒂耶娃蕭邦大賽奪魁之後，隨即邀請來台演出，今年是她第8次訪台。

阿芙蒂耶娃的獨奏曲目總是不斷革新，這次來台舉辦兩場獨奏會。18日演奏蕭邦幻想波蘭舞曲、李斯特鋼琴奏鳴曲、當代音樂家瓦伊貝爾格與史匹曼的作品；21日則演出蕭邦的兩首協奏曲。本次來台亦特別規劃「力晶美學藝堂」系列教育活動，含括大師班、演前導聆等，持續力晶文化基金會於音樂教育的推動。