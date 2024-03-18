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H&M聯名BLACKPINK愛牌Rokh 開賣日期確定 女性消費者必買！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
快時尚品牌H&M最新聯名就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，在過去丁海寅和女團ITZY成員禮志都曾穿過他的設計。圖／摘自instagram、Vogue UK官網
快時尚品牌H&M最新聯名就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，在過去丁海寅和女團ITZY成員禮志都曾穿過他的設計。圖／摘自instagram、Vogue UK官網

快時尚品牌H&M公布了下一聯名品牌就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，讓女生們都要尖叫了！這位受Phoebe Philo賞識，並曾加入CÉLINE設計團隊工作三年的設計師Rok Hwang，可說是師承時髦極簡風格，讓人很期待完整系列的曝光！

設計師Rok Hwang在2016年創立個人品牌Rokh，並頂著Phoebe Philo的門生而受到關注，服裝風格亦多次與過往的CÉLINE作比較。不過Rokh雖然有知性優雅與俐落剪裁、簡約色調，但卻能將解構精神融入，打造出品牌獨有特色，還在2018年贏得LVMH Prize青年設計師大獎賽特別獎。特別是在Phoebe Philo也帶著新作回歸市場之後，更能看出兩者的差異。也因為Rokh設計特色顯著，吸引了奢華機能品牌Canada Goose也曾推出聯名款，包括丁海寅和女團ITZY成員禮志都曾穿過他的設計。

H&M公布了下一聯名品牌就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，讓女生們都要尖叫了！圖／摘自Vogue UK官網
H&M公布了下一聯名品牌就是來自韓國，同時也是天團BLACKPINK的愛牌「Rokh」，讓女生們都要尖叫了！圖／摘自Vogue UK官網

而此次Rokh首度與H&M聯名，將帶來一共58件作品，充滿低調叛逆特色易於穿搭的經典單品，預計4月18日開賣。從目前所曝光的圖片來看，聚焦在招牌風衣和不對稱結構洋裝，還有設計師Rok Hwang最愛的米色，據外媒報導指出，這是他特別調製出的色彩，希望營造出微復古感，讓人更為期待完整系列釋出。

Rokh首度與H&M聯名，將帶來一共58件作品，充滿低調叛逆特色易於穿搭的經典單品，預計4月18日開賣。圖／摘自Vogue UK官網
Rokh首度與H&M聯名，將帶來一共58件作品，充滿低調叛逆特色易於穿搭的經典單品，預計4月18日開賣。圖／摘自Vogue UK官網

除此之外，現在擔任H&M男裝創意顧問的潮流設計師Heron Preston所規劃的H2支線系列服飾，也在近期上架。他以適合紐約態度和街頭風格的統一剪裁，融合實用性、耐穿性，並加入細節處理。 主打單品為採用100%尼龍製成的正反兩面穿飛行員夾克，以及利用再生聚酯纖維製成的長袖賽車風格針織衫，而且透過「Unity」字樣印花貫穿整個系列。

H&M H2支線系列男裝，融合實用性、耐穿性，並加入細節處理。圖／H&M提供
H&M H2支線系列男裝，融合實用性、耐穿性，並加入細節處理。圖／H&M提供

H&M H2支線系列男裝主打單品為採用100%尼龍製成的正反兩面穿飛行員夾克（右）。圖／H&M提供
H&M H2支線系列男裝主打單品為採用100%尼龍製成的正反兩面穿飛行員夾克（右）。圖／H&M提供

擔任H&M男裝創意顧問的潮流設計師Heron Preston所規劃的H2支線系列服飾，也在近期上架。圖／H&M提供
擔任H&M男裝創意顧問的潮流設計師Heron Preston所規劃的H2支線系列服飾，也在近期上架。圖／H&M提供

BLACKPINK H&M 品牌 設計師

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