Marry me, Juliet！西洋樂女神泰勒絲的經典十大金曲來了

吸引你的第一首泰勒絲金曲是…？

2023年開啟了世界巡迴《The Eras》的美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift），不僅在全球颳起了「泰勒絲經濟學」，更成為美國史上收入最高的巡演。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為大家精選出泰勒絲出道22年來的十大金曲，看看有沒有各位Swiftie的最愛曲吧！



席捲全球的泰勒絲是近代西洋樂迷心目中的白月光，11歲開始寫歌、17歲就正式出道的她，親自操刀製作歌曲，朗朗上口的旋律以及觸動人心的歌詞，讓她每張專輯都成為經典神作，更登上全球頂流歌手的寶座。

image source：Taylor Swift





NO.10 〈Fearless〉

收錄於《Fearless 無懼的愛》泰勒絲的第2張專輯，是帶有流行元素的鄉村流行音樂專輯，創作靈感來自她青少年時期探討浪漫、心痛和渴望的心境，成為有史以來獲獎最多的鄉村專輯。



專輯內的同名歌曲〈Fearless〉是許多粉絲的愛曲之一，更是白金歌曲。這首歌描述一段戀情剛萌芽的故事，泰勒絲解釋道，無所畏懼不代表什麼都不害怕，而是在愛情中保持懷疑，即使知道可能會受傷，仍然不斷再次陷入愛情的過程。

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NO.9 〈Shake It Off〉

〈Shake It Off〉為泰勒絲第5張專輯《1989》的主打歌曲，是一首以薩克斯風為主的快節奏流行舞曲，歌詞描述對批評者的不屑，並警惕自己不要被激怒、保留著一份幽默感。



〈Shake It Off〉被樂評者稱為「最完美的流行甜點」，也是泰勒絲形象轉為主流流行音樂的關鍵點，這首歌當年空降告示牌百大歌曲的冠軍，停留在榜單長達4周的紀錄，MV也在短時間獲得破億的觀看人次。

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NO.8 〈All Too Well〉

2012年收錄於《Red》專輯中的歌曲，身為泰勒絲《Red》中的最愛曲，她自編自導了一部微電影MV，並找來《移動迷宮》狄倫歐布萊恩和《怪奇物語》莎蒂辛克詮釋男女主角，該MV獲得2023年葛萊美的最佳MV獎殊榮。



〈All Too Well〉的創作靈感來自泰勒絲的前男友傑克葛倫霍，描述短暫的戀情中所遭受的深刻傷痛，以此紀念最終逝去的愛情。這首歌被網友稱為「泰勒絲回歸鄉村風格的象徵」，歌曲為碎片化的吉他音型、歌詞中充滿真誠與細節。

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NO.7〈Lover〉

〈Lover〉收錄於同名專輯《Lover》中，這張專輯就如同一封「愛的情書」，貫穿著輕快明亮的節奏，與前一張較為黑暗的《Reputation》極為不同，本張專輯贏得2019全美音樂獎的最佳流行專輯獎。



主打曲〈Lover〉是首浪漫的華爾滋風舞曲，靈感發自於泰勒絲交往6年的男友喬歐文，像是在對某人唱歌一般，主題圍繞著對愛情的奉獻。資深粉絲讚道，「聽得出是泰勒絲對人生的體悟」、「感受到成長過的溫柔」。

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NO.6 〈Style〉

結合了Disco、放克、流行搖滾等多種音樂因素的歌曲，強烈的混響以及歡快的節奏讓泰勒絲獨特的鄉村風格上有了戲劇性的改變。歌詞描述著一段分分合合的情侶，被外界猜測是在影射與One Direction 哈利斯泰爾斯（Harry Styles）的戀情，兩人曾是當年最具話題的名人CP之一。



〈Style〉是首多層次的「滲透性」歌曲，被樂評家認為是泰勒絲脫離鄉村類型的嶄新風格，網友表示，「是我熟悉的POP女王」、「聽著都會跟著跳起舞來」。

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NO.5 〈Cruel Summer〉

〈Cruel Summer〉收錄於《Lover》專輯中，空靈又具有感染性的旋律象徵著戀情初期的脆弱與不確定性，歌詞描述著一段發生在夏日的戀情，自己暗戀上了一位壞男孩的痛苦經歷，歌曲似乎與泰勒絲和喬歐文交往的時期吻合，暗示著自己的戀情始終被大眾時刻關注的絕望，網友心疼道，「能感受又絕望又放不下的情感」。



〈Cruel Summer〉被樂評家認為是泰勒絲最棒的流行歌曲之一，透過巡演的推動，這首歌不斷重複進入美國告示牌榜單中，在串流媒體上增加了120%的播放量，更被《滾石唱片》訂為2019年的十大歌曲之一。

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NO.4 〈Speak Now〉

〈Speak Now〉收錄於2010年所發行的同名專輯中，為泰勒絲第2張美國冠軍專輯，首週銷量就突破104萬張，是千禧年代中唯一在首週破專輯百萬銷量的女歌手，成為了2011年全美最暢銷的專輯之一。



〈Speak Now〉是一首鄉村流行歌曲，主要使用原聲吉他彈奏，創作靈感來自她高中的好友，她決心要製作一首關於破壞一場婚禮的故事，泰勒絲認為這是一場正義與邪惡的對決，她試圖幫助她的好友贏回男友的故事，是首朗朗上口又有趣的歌曲，網友聽完都說，「超級可愛的一首歌」、「充滿少女的俏皮和賭氣感」。

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NO.3 〈Red〉

〈Red〉收錄於泰勒絲的第2張重錄專輯《Red（泰勒絲版本）》中，以泰勒絲的鄉村風格為根基與電子樂、流行樂、搖滾等多種風格結合，是一張傳奇性的流行專輯。不僅打破了女歌手專輯單日最高的收聽量紀錄，專輯中的25首歌曲也在同一週百大單曲榜上名列前茅，創造了單周新作品上榜最多的記錄，被樂評者定義為2021年流行文化的重大代表事件之一。

〈Red〉將戀愛中感受到的情感比作色彩，隱喻著一種激烈與動盪的關係，創作原型為泰勒絲的其中一任演員男友傑克·葛倫霍，該曲也在發行後迅速空降告示牌百大單曲的第6名。

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NO.2 〈Anti-Hero〉

〈Anti-Hero〉譯為反英雄，如同歌名，意指影視作品中，有著缺陷並被人討厭的的反派角色，這些角色雖然與傳統英雄站在對立面，但卻並非完全邪惡。歌詞訴說著泰勒絲對於自我的厭惡與不安全感，而這股不安全感來自她過於沉重的名氣，讓她感覺自己不像是個人類。



這首歌中復古的旋律以及談率的歌詞展現了泰勒絲最真實的一面，被許多雜誌刊物評為2022年最佳的歌曲之一，不僅在告示牌百大榜單中停留8週之久，更打破了流媒Spotify首日播放量的最高紀錄，歌曲的MV也被稱讚道，「巨大的泰勒絲是很特別的表現方式」、「完全體現了她內心龐大的壓力」。

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NO.1 Love Story

〈Love Story〉可說是泰勒絲最具代表性的歌曲，即使已經發行16年，仍是泰勒絲至今傳唱度最高的歌曲之一，該曲是第一首登頂鄉村電台榜的歌曲，在2009年達到3百萬次的下載量，成為有史以來最暢銷的鄉村單曲，截至2022年的銷量更突破6百萬，也是泰勒絲生涯最高銷量的歌曲。



這首歌曲是以莎士比亞的悲劇《羅密歐與茱麗葉》為藍本，講述一對受盡家人阻礙的年輕情侶，但與故事中不同的是，這對眷侶最終迎來了幸福的結局，泰勒絲表示這首歌傳達了自己正面的愛情觀，來自小時候對於童話故事的迷戀，也是許多西洋樂迷心中的白月光情歌，真實地感受到了對於戀人的愛慕之情，「沒有西洋樂迷沒聽過這首歌」、「是開啟我聽西洋樂的第一扇大門」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月13日至2024年03月12日，共2年。

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