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納三大技術方寸間！宇舶MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳表抵台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供

瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）去年發表夢幻等級的Big Bang MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，薈萃頂級製表工藝的雙軸陀飛輪、雙逆跳顯示、以及長達4日動力儲存的三大奇蹟功能，一推出就備受藏家矚目。日前，這款旗艦等級的製表技術傑作終於抵達台灣，未來感的外型結合複雜功能，向台灣頂級藏家展現超前宏觀視角的創意和出眾工藝設計。

延續MP系列突破傳統，挑戰極限的設計理念，44毫米的鈦金屬表殼建築感十足，搭配運動風黑色立體橡膠表帶，輕巧舒適且時尚。宇舶是極少數能夠完全自主製造雙軸陀飛輪的專業鐘表品牌，2017所發表的MP-09雙軸陀飛輪就能同時在兩個軸心上分別以每分鐘和每30秒完成一次旋轉，不僅為時間計量提供出色的穩定性和精準度，迷幻的科技視覺效果更是令人驚艷。而為能完美展現這高難度的雙軸轉動的視覺效果，宇舶更特地採用鏤空結構及懸浮式設計，尤其陀飛輪所在的6點鐘位置周圍，並在兩側採用防眩藍寶石水晶提升觀賞體驗。

承襲這樣的創新精神，MP-13是宇舶首次打造小時及分鐘雙逆跳機芯，擁有獨具特色的雙逆跳式顯示之外同時具備長達四天的動力儲能。逆跳顯示雖然清晰易讀，但需要消耗大量動能，而雙逆跳顯示無疑耗能更大，因此，還能同時提供長達96小時的動力儲存，更是在設計與製作機芯結構時相當大的挑戰，MP-13是目前具有最大動能儲存的雙軸鏤空陀飛輪之一，創新的設計不僅展現宇舶嚴謹可靠的製表技術，也體現了未來高複雜度腕表的無限可能性。

HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，全球限量50只，509萬3,000元。圖／宇舶表提供
MHUB6200雙軸陀飛輪雙逆跳機芯。圖／宇舶表提供
MHUB6200雙軸陀飛輪雙逆跳機芯。圖／宇舶表提供

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