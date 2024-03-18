納三大技術方寸間！宇舶MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳表抵台

瑞士製表品牌宇舶表（Hublot）去年發表夢幻等級的Big Bang MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳鈦金腕表，薈萃頂級製表工藝的雙軸陀飛輪、雙逆跳顯示、以及長達4日動力儲存的三大奇蹟功能，一推出就備受藏家矚目。日前，這款旗艦等級的製表技術傑作終於抵達台灣，未來感的外型結合複雜功能，向台灣頂級藏家展現超前宏觀視角的創意和出眾工藝設計。

延續MP系列突破傳統，挑戰極限的設計理念，44毫米的鈦金屬表殼建築感十足，搭配運動風黑色立體橡膠表帶，輕巧舒適且時尚。宇舶是極少數能夠完全自主製造雙軸陀飛輪的專業鐘表品牌，2017所發表的MP-09雙軸陀飛輪就能同時在兩個軸心上分別以每分鐘和每30秒完成一次旋轉，不僅為時間計量提供出色的穩定性和精準度，迷幻的科技視覺效果更是令人驚艷。而為能完美展現這高難度的雙軸轉動的視覺效果，宇舶更特地採用鏤空結構及懸浮式設計，尤其陀飛輪所在的6點鐘位置周圍，並在兩側採用防眩藍寶石水晶提升觀賞體驗。