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7-ELEVEN聯名「可不可」獨家限時推「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」 這2款哈燒新品順道嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN限時推出聯名「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，隨機搭配品牌聯名設計「城市杯」與「櫻花杯」。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN限時推出聯名「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，隨機搭配品牌聯名設計「城市杯」與「櫻花杯」。記者黃筱晴／攝影

搶攻夏季手搖飲旺季商機，7-ELEVEN珍珠品牌「CITY PEARL」超前部署，瞄準年輕族群，首次攜手「可不可熟成紅茶專賣店」聯名監製合作開發「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，將於於3月20日至4月2日限時推出，上市嚐鮮價69元（原價75元）；另「OPENPOINT行動隨時取」同步自3月20日至3月29日推出新品推廣活動，期間購買2杯優惠價110元，省40元，每日限量2,500組，限4月15日前兌換完畢。

看準台灣民眾熱愛手搖飲、珍珠奶茶的喜好，7-ELEVEN自去年3月即推出「CITY PEARL珍珠奶茶」，以獨家伯爵紅茶風味為基底搭配軟Q原味珍珠，完美呈現本土國民飲品經典風味，更帶動珍珠系飲品去年銷量成長5成。

選在珍珠奶茶推出周年之際，7-ELEVEN特別結合可不可監製「胭脂紅茶」與CITY PEARL軟Q原味珍珠，再加入香濃牛乳調配，推出聯名「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」。一口喝下散發清新蜜桃花香，再加上與可不可白珍珠截然不同的Q彈珍珠口感，搭配品牌聯名設計「城市杯」與「櫻花杯」，24小時想喝隨時就能喝。

另外，7-ELEVEN哈燒專櫃近期悄悄推出了2款新品，包括甜點控不可抗拒的午茶夯品「可朗芙可頌鬆餅」，以及速食店必點的「薯餅」，指定門市現點現烤，同樣不限時段隨時嘴饞就能吃到。即日起至4月2日哈燒專櫃全品項第2件8.5折，3月底前每週五六日全品項任選加贈5% OPENPOINT。

「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」特別結合可不可監製「胭脂紅茶」與CITY PEARL軟Q原味珍珠，再加入香濃牛乳調配。記者黃筱晴／攝影
「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」特別結合可不可監製「胭脂紅茶」與CITY PEARL軟Q原味珍珠，再加入香濃牛乳調配。記者黃筱晴／攝影
可朗芙可頌鬆餅，售價69元，限時全品項第2件8.5折。記者黃筱晴／攝影
可朗芙可頌鬆餅，售價69元，限時全品項第2件8.5折。記者黃筱晴／攝影
薯餅，售價25元，限時全品項第2件8.5折。記者黃筱晴／攝影
薯餅，售價25元，限時全品項第2件8.5折。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「CITY PEARL」首次攜手「可不可熟成紅茶專賣店」聯名監製合作開發「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「CITY PEARL」首次攜手「可不可熟成紅茶專賣店」聯名監製合作開發「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」。記者黃筱晴／攝影

品牌 珍珠奶茶

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