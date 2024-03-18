498均一價效益明顯 光陽宣布專案延長至4月底

機車大戰再起，光陽先前推出大地名流、新豪邁125兩款車推出49800元均一價，大打價格戰。光陽表示，光陽3月至今，市占率達31.6%，成長7.1%，證明498專案十分有效。

今年台灣機車市場前2月總市場92258台，光陽銷售量僅21652台，已落後三陽的40919台約2萬台，只能先以「價格戰」止血。

光陽表示，今年3月市場銷售量推估約59460台，雖然較前2月成長，但仍不及去年3月的6.5萬台，在推出498專案後，大地名流、新豪邁的接單已經超過4500台，預估還會繼續增加，產線也持續增產，滿足消費者需求。

光陽也說，498均一價效應，3月至今國民車的總市佔上升6.4%，達到41.8%，而光陽在國民車的市佔率則大增15.6%，達到47.8%。

光陽也表示，由於消費者反應熱烈，因此應消費者需求，專案將會延長到4月30日，滿足民眾對大眾車的需求；而除了價格佔以外，光陽也預告，3月28日將推出新車，是今年首波新車發表。