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2024 preWW表展／愛馬仕亮點搶先看 獨門皮革絲線工藝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Arceau Petite Lune ciel小月相腕表，62萬7,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Petite Lune ciel小月相腕表，62萬7,000元。圖／愛馬仕提供

2024年度日內瓦「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）高級鐘表展即將於4月9日起舉辦。愛馬仕（Hermès）於開展前率先曝光3款年度新作，為今年全系列的發表暖場。率先登場的唯一款精緻優雅的Petite Lune ciel étoilé小月相珠寶腕表，以及以絲巾為圖案靈感的工藝表Arceau mon premier Galop和一整系列共4款的Slim d’Hermès Le Scre des saisons四季工藝表。

●Arceau珠寶工藝展現星空月相 首創皮革鑲嵌與絲線工藝

Arceau Petite Lune鑲鑽精鋼腕表，採用融合低調與創意於圓形的馬鐙造形精鋼表殼，表圈以隱藏式鑲嵌技術鑲飾70 顆鑽石作為框架，表盤以塗覆午夜藍色亮漆的天然珍珠母貝為天體，透射出其獨一無二的紋理，上面同時鑲著由7顆閃耀鑽石組成的星座，展現細緻入微的明暗對比效果，10點鐘位置的月亮在一片虹光中升起。腕表由愛馬仕H1837 自製自動機芯驅動，搭配藍寶石色短吻鱷魚皮表帶。

另一款Arceau系列的Arceau mon premier Galop工藝表盤白金鑽表，圖案來自同名絲巾Mon premier galop，由華裔藝術家任通先生替愛馬仕設計則運用了業界從未有品牌使用過的皮革鑲嵌與絲線工藝來呈現藝術家的特色，例如他作品中往往將簡單的線條、色塊和精緻的花邊裝飾圖案結合在一起，源自於藝術家對編織工藝的喜愛，以及運用簡單的幾何圖形組合成充滿童趣般的歡樂圖案。

Mon Premier Galop絲巾圖案刻畫一匹駿馬在半掩於雲朵中的太陽下，開心地在沙灘上奔跑著，伴隨一隻翩翩飛舞的蝴蝶，它步履蹣跚的姿態充滿了忐忑不安又鼓足勇氣的感覺，讓人聯想起初上馬背時的優雅時刻。

表盤上如30塊拼圖組成的圖案，匯集了多種精彩的工藝技術：天空和燦爛的太陽是以琺瑯燒製而成的，駿馬則是由絲線和被修飾至僅0.5毫米厚的各色皮革組成，搭配微小、可動的手工彩繪金質貼花，顯得更加生動活潑。Arceau Mon Premier Galop腕表搭載愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯，配Zéphir藍色swift小牛皮表帶，限量發行24只。

●Slim d’Hermès多重工藝述說奇幻四季動物寓言

Slim d’Hermès Le Scre des saisons工藝腕表則呈現了由法國藝術家Pierre Marie所設計名為Le Sacre des saisons的絲巾，分別以獅子、老鷹、狼、駿馬等四種動物形象代表一個季節，寓言故事的敘事宇宙中，這些動物的穿著打扮靈感來自17世紀與20世紀法國及俄國芭蕾舞劇服裝，體現了豐富繁華的巴洛克幻想。每款腕表均限量發行12只。

玫瑰金鑲鑽的春季款式，檸檬綠玉髓表盤中央為一身繁花盛開衣裳的駿馬，是用畫筆以微繪工藝逐層渲染而成；白金鑲鑽的夏季表款，在藍寶石水晶上鐫刻光芒四射的獅子，並從藍寶石水晶背面彩繪，賦予表盤的視覺深度和光彩。秋季表款以傳統鐫刻刀具雕鑿金質表盤形成浮雕，以手繪特色和飽滿量體顯露出一隻伸展雙翼的華麗雄鷹。代表冬季款的白金鑲鑽腕表，刻畫一匹以鑲金琺瑯繪製的冰原狼，細緻嚴謹的工藝於每一層琺瑯之間鑲嵌金或銀箔， 以創造光線、透明感與深度的效果。

Arceau Mon Premier Galop工藝腕表，約289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Mon Premier Galop工藝腕表，約289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表春季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表春季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表夏季款，310萬3,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表夏季款，310萬3,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表冬季款，436萬5,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表冬季款，436萬5,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表秋季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表秋季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Petite Lune ciel小月相腕表，62萬7,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Petite Lune ciel小月相腕表，62萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表夏季款，310萬3,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表夏季款，310萬3,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Mon Premier Galop工藝腕表，約289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Mon Premier Galop工藝腕表，約289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表春季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表春季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表秋季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表秋季款，289萬9,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表冬季款，436萬5,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d‘Hermes Le sacre des saisons工藝腕表冬季款，436萬5,000元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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