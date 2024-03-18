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ECCO再跨界時裝設計師 融入芭蕾舞鞋特色 顛覆經典設計！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ECCO再度與曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）合作，以飽和色彩點綴，顛覆經典鞋款。圖／ECCO提供
ECCO再度與曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）合作，以飽和色彩點綴，顛覆經典鞋款。圖／ECCO提供

丹麥鞋履品牌ECCO再度與曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）合作，以飽和色彩點綴，顛覆經典鞋款。不僅如此，ECCO還讓熱銷的健走鞋再進化，集結異材質拼接、厚底、金屬感等流行關鍵字於一身，輕鬆解決不同場合穿搭需求。

ECCO的BIOM系列，因為兼具質感以及穿著舒適性，同時保有簡約風格，因此深受消費者喜愛。而今年ECCO以BIOM系列2.1健走鞋為基礎，推出進化的2.2版本搭載最新獨創LYTR科技鞋底，並在容易磨損區域加入橡膠材質，同時讓PEBAX泡棉的中底帶來更緩震與高回彈性，使整體更輕盈。除了有尖端鞋履技術之外，ECCO還使BIOM系列2.2健走鞋，有著異材質拼接或是全牛皮製成的鞋面，提供親膚、透氣、貼合的穿著感，甫與泡泡糖粉、嬰兒藍等顏色選擇，無論何種造型都能成為穿搭亮點。

ECCO讓熱銷的健走鞋再進化，集結異材質拼接、厚底、金屬感等流行關鍵字於一身，輕鬆解決不同場合穿搭需求。圖／ECCO提供
ECCO讓熱銷的健走鞋再進化，集結異材質拼接、厚底、金屬感等流行關鍵字於一身，輕鬆解決不同場合穿搭需求。圖／ECCO提供

另外，去年一上市就受到關注的ECCO聯名NRL系列，在這季也呈現新作，打造出BIOM C-TRAIL女鞋。設計師Natacha Ramsay-Levi混合戶外運動鞋和芭蕾舞鞋特色，皮革經過特殊處理，採用電光藍、泡泡糖粉、櫻桃紅搭配中性深色調而成。ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，還搭配更輕彈且緩震的獨家PHORENE中底，採用越野摩托車胎紋設計的輕量橡膠外底，提供抓地力，在實用和大膽風格之間達到平衡。

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，6,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM系列2.2女鞋，6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM系列2.2女鞋，6,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM系列2.2女鞋，6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM系列2.2女鞋，6,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，6,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，6,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM系列2.2男鞋，7,380元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM系列2.2男鞋，7,380元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM系列2.2男鞋，7,380元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM系列2.2男鞋，7,380元。圖／ECCO提供

ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C-TRAIL NRL系列鞋款，7,980元。圖／ECCO提供

健走 品牌 設計師

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