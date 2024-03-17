奧斯卡頒獎典禮首次舉杯 影壇菁英共享頂奢龍舌蘭調酒

墨西哥傳奇龍舌蘭品牌Don Julio，一直都與美國影藝學院有長期夥伴關係。今年Don Julio更以迷你調酒進駐頒獎典禮現場，由典禮主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）和墨西哥裔的搭檔助手吉列爾莫（Guillermo）領銜舉杯，成為奧斯卡頒獎典禮首次舉杯共享調酒的歡慶時刻。

為迎接這特別的時刻，Don Julio以全新Don Julio 1942迷你瓶，由全球知名調酒團隊於典禮現場親手調製Don Julio 1942瑪格麗特調酒注入瓶中，為這史詩般的慶祝之夜，完美拉開序幕。在第96屆奧斯卡頒獎典禮席間，典禮主持人吉米．金摩、搭檔助手吉列爾莫，以及奧斯卡最佳男主角入圍者科爾曼．多明戈（Colman Domingo）等獎項入圍者與全體嘉賓，一同舉起Don Julio 1942，慶祝這難忘的時刻。此外，Don Julio今年也於艾爾頓．強愛滋病基金會奧斯卡金像獎觀影派對驚喜現身，並以特製的Sip & Snap拍照亭與賓客同歡。

Don Julio 1942是為慶祝Don Julio酒廠成立60週年而誕生的酒款，「1942」正是品牌創立年份。該酒款以小批次方式製造頂級的Añejo（Extra aged），蒸餾後熟陳於美國白橡木桶長達30個月（一般Añejo僅18個月），每一批次製作僅能完成3桶產量。經過長時間桶陳，賦予醇厚迷人的巧克力與焦糖香氣，以及入喉時柔順的香草、烤過的龍舌蘭果實甜味，與溫潤的木桶香，迷人風味超乎想像；從嗅覺到味覺，皆具備柔滑口感和複雜層次。

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