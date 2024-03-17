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奧斯卡頒獎典禮首次舉杯 影壇菁英共享頂奢龍舌蘭調酒

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
2024奧斯卡最佳女配角獎得主達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph），在奧斯卡官方慶功晚宴舉杯品嚐Don Julio 1942。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024奧斯卡最佳女配角獎得主達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph），在奧斯卡官方慶功晚宴舉杯品嚐Don Julio 1942。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

墨西哥傳奇龍舌蘭品牌Don Julio，一直都與美國影藝學院有長期夥伴關係。今年Don Julio更以迷你調酒進駐頒獎典禮現場，由典禮主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）和墨西哥裔的搭檔助手吉列爾莫（Guillermo）領銜舉杯，成為奧斯卡頒獎典禮首次舉杯共享調酒的歡慶時刻。

為迎接這特別的時刻，Don Julio以全新Don Julio 1942迷你瓶，由全球知名調酒團隊於典禮現場親手調製Don Julio 1942瑪格麗特調酒注入瓶中，為這史詩般的慶祝之夜，完美拉開序幕。在第96屆奧斯卡頒獎典禮席間，典禮主持人吉米．金摩、搭檔助手吉列爾莫，以及奧斯卡最佳男主角入圍者科爾曼．多明戈（Colman Domingo）等獎項入圍者與全體嘉賓，一同舉起Don Julio 1942，慶祝這難忘的時刻。此外，Don Julio今年也於艾爾頓．強愛滋病基金會奧斯卡金像獎觀影派對驚喜現身，並以特製的Sip & Snap拍照亭與賓客同歡。

Don Julio 1942是為慶祝Don Julio酒廠成立60週年而誕生的酒款，「1942」正是品牌創立年份。該酒款以小批次方式製造頂級的Añejo（Extra aged），蒸餾後熟陳於美國白橡木桶長達30個月（一般Añejo僅18個月），每一批次製作僅能完成3桶產量。經過長時間桶陳，賦予醇厚迷人的巧克力與焦糖香氣，以及入喉時柔順的香草、烤過的龍舌蘭果實甜味，與溫潤的木桶香，迷人風味超乎想像；從嗅覺到味覺，皆具備柔滑口感和複雜層次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Don Julio 1942 慶祝第96屆奧斯卡頒獎典禮的歡慶時刻。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Don Julio 1942 慶祝第96屆奧斯卡頒獎典禮的歡慶時刻。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Don Julio 品牌在艾爾頓．強愛滋病基金會年度奧斯卡金像獎頒獎晚會，設置特製的Sip & Snap拍照亭。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Don Julio 品牌在艾爾頓．強愛滋病基金會年度奧斯卡金像獎頒獎晚會，設置特製的Sip & Snap拍照亭。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《玩命關頭》女駭客娜塔莉．伊曼紐爾（Nathalie Emmanuel），現身艾爾頓．強愛滋病基金會奧斯卡金像獎觀影派對Don Julio主題拍照亭。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《玩命關頭》女駭客娜塔莉．伊曼紐爾（Nathalie Emmanuel），現身艾爾頓．強愛滋病基金會奧斯卡金像獎觀影派對Don Julio主題拍照亭。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024奧斯卡最佳男主角入圍者科爾曼．多明戈，在奧斯卡官方慶功晚宴品嚐Don Julio 1942。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024奧斯卡最佳男主角入圍者科爾曼．多明戈，在奧斯卡官方慶功晚宴品嚐Don Julio 1942。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉列爾莫（左）於第96屆奧斯卡頒獎典禮，為現場嘉賓奉上Don Julio 1942調酒。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉列爾莫（左）於第96屆奧斯卡頒獎典禮，為現場嘉賓奉上Don Julio 1942調酒。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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