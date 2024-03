Frank Gehry首度跨界！頂級工藝打造LV 2024年度腕表

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)發表2024年度高級製表新作,薈萃極致精彩的微型工藝與頂尖製表技術。Voyager系列飛行陀飛輪腕表結合精彩的玻璃琺瑯,Tambour Moon飛行陀飛輪則推出與傳奇建築大師法蘭克蓋瑞(Frank Gehry)合作的藍寶石材質特別版,Escale Cabinet of Wonders奇幻寶箱則一口氣推出了刻畫錦鯉、大蛇、與金龍的三款限量組,深受歡迎的吉祥物Vivienne則迎來兩款全新的Tambour Slim Vivienne跳時珠寶工藝表。

●獨特工藝演繹頂級飛行陀飛輪

Voyager Flying Tourbillon “Poinçon de Genève“ Plique-à-jour,搭載鏤空的手動鍊 LV104飛行陀飛輪機芯,表殼輪廓方中帶圓的結構,讓光線通過琺瑯表現出明暗對照的效果。白K金表盤上重複交疊的V形圖案代表Vuitton的彩繪玻璃琺瑯,由群青、天藍、藍灰三種華麗的藍色構成閃耀蛋白光澤的飽滿漸層色彩,指針猶如平靜地懸浮在藍色表盤中央。此表總計需要窯燒五至六層的半透明琺瑯,才能獲得此令人驚艷的透明感。

「我的靈感來自於大海、魚、船和航海世界,因為它們體現出運動、流動性和速度的概念。我喜歡將此種能量和動態注入靜態的材料中,在作品上表現出動感。」為LV設計巴黎路易威登基金會大樓和首爾旗艦店傳奇設計師Frank Gehry以有機動感的線條聞名,Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Sapphire Frank Gehry也是他職涯中設計的第一款高級腕表。雙方花了兩年的溝通討論,以首爾旗艦店波浪狀的玻璃結構屋頂為靈感;為此,LV特地選用選擇使用可以形成具有曲度浮雕圖案的透明藍寶石為素材,並使用特殊手工雕刻硬度僅次於鑽石的藍寶石,細膩而艱難地呈現建築師不對稱形式和蜿蜒捲曲線條的特色風格。此款 Tambour Moon是第一款採用藍寶石表盤和表殼、並鐫刻日內瓦印記的腕表。

●鐘表奇幻寶箱

路易威登 Escale系列的三款限量版工藝腕表都是鐘表界的奇幻寶箱(Cabinet of Wonders),靈感皆源自於品牌創始家族第三代成員加士頓威登(Gaston-Louis Vuitton)個人珍稀物件收藏中的精選骨董「刀鐔」(高度裝飾性的日本武士刀護手)的啟發。路易威登在繼2023年重新演繹Tambour之後,在細節上也更新了Escale外觀,水晶鏡面略呈圓頂狀增添柔和精緻的視覺效果,時針和分針改良長矛形。

這三枚限量20只的Escale奇幻寶箱腕表的表冠鑲嵌刻有路易威登字母組合的寶石,表殼中間和表扣周圍分別裝飾3種Seigaiha圖案,並搭載天文台認證LFT023機芯,以及採用專門為此系列而開發之編織技術編織的小牛皮手工編織表帶,創造出類似日本武士刀編織皮革刀柄的質感。

「花園錦鯉」款以白K金雕刻成兩條在溪流遨游的鯉魚,以窯燒氧化手法營造立體感,並以微繪潤飾半透明的藍色漆料,配上水晶雕成的琥珀色和白色卵石,藍色的卵石是將刻著路易威登Monogram Flower圖案的珍珠母貝圓盤疊加在白水晶上,形成模擬的波紋。「叢林大蛇」款的蛇體結合了微雕刻、鐫刻和內填琺瑯3種高度專業的技術,在由4種木材、3種顏色的麥稈和2種羊皮紙拼接而成的竹林中,牠緊盯著白K金和軟玉拼砌而成的懸浮圓球,構圖需要的所有14種綠色色調是由367片拼圖組成。

「雲中之龍」玫瑰金表款以大馬士革鑲嵌法打造多種金屬對比色彩堆疊的表盤背景,龍及其周圍的雲彩經過鐫刻和各種拋光與表面啞光處理,琺瑯鱗片是將微小的金箔(金屬薄片)懸浮在半透明的釉料之間而成,龍鱗上的黃K金Monogram Flower圖案薄片嵌飾,在黑色琺瑯背景的襯托下熠熠生輝,最後以紅玉髓為龍點睛。

2017年首次亮相的Vivienne,旋即成為超人氣的路易威登吉祥物,並於2020年開始出現在腕表上。全新Tambour Slim Vivienne Jumping Hours櫻花款和Tambour Slim Vivienne Jumping Hours太空人款白K金鑲鑽腕表,搭載的LV 180跳時機芯採用交替顯示的兩個獨立視窗和幾乎隱形的分針彰顯表盤特色。