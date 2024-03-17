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瞄準新手爸媽荷包！童裝也吹起「韓風」首度來台搶市

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國的Bluedog早春新品以「藝術旅程」為主題，推出多款丹寧系列服飾與繽紛單品，讓小朋友們化身藝術家，略帶成熟氣息的風格，吸引消費者關注。圖／Bluedog提供
韓國的Bluedog早春新品以「藝術旅程」為主題，推出多款丹寧系列服飾與繽紛單品，讓小朋友們化身藝術家，略帶成熟氣息的風格，吸引消費者關注。圖／Bluedog提供

除了台牌、歐美系精品以及日系童裝之外，新手爸媽們更有添購童裝的新選擇了！來自韓國的Bluedog與嬰幼兒服裝支線Bluedog Baby與laughing child在今年都首次來台展店，呈現高質感、舒適兼具時尚感的設計，讓自家寶貝穿出韓式的俏皮可愛。

創立於1999年的Bluedog在台首店落腳於新竹遠東SOGO百貨，選擇進駐新竹並非雙北市，相中的就是鄰近科學園區的市場需求，相較於其他地區的家長，會花更多的預算投資在童裝上。店裝由韓國團隊操刀設計與陳列，透過明亮簡約木質色調為主，同步引進韓國時下最流行的童裝單品，更設有「新手爸媽」與「禮品推薦」專區。2024早春新品以「藝術旅程」為主題，推出多款丹寧系列服飾與繽紛單品，讓小朋友們化身藝術家，略帶成熟氣息的風格，吸引消費者關注。

laughing child春季新品共分為Smile、Dino、Heart與Flower四系列，以繽紛色彩搭配上小花、恐龍與笑臉等充滿玩心圖樣。圖／laughing child提供
laughing child春季新品共分為Smile、Dino、Heart與Flower四系列，以繽紛色彩搭配上小花、恐龍與笑臉等充滿玩心圖樣。圖／laughing child提供

另一韓系童裝品牌laughing child則是2015年才成立，但以童趣又實用服裝與設計，廣受韓國家長喜愛。台灣第一家門市選擇進駐中和環球購物中心，30坪的店舖空間不僅陳列豐富多樣的單品，更納入超萌吉祥物LAY與PING的可愛圖樣，並設有「遊戲休憩區」，提供免費圖畫紙，家長在購物的同時也可以讓小朋友休息玩樂。laughing child春季新品共分為Smile、Dino、Heart與Flower四系列，以繽紛色彩搭配上小花、恐龍與笑臉等充滿玩心圖樣，期望小朋友們穿上後能自在跑跳、開懷大笑，展現滿滿活力。

SOGO 新竹 環球購物中心

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