蘇富比春拍台北預展聚焦乾隆重器：玉璽、郎世寧繪肖像

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）2024年度的香港春季拍賣將於4月2日起至9日於香港會議展覽中心舉槌，逾百件精選重點拍品於本週末（3月15、16日）來台於台北信義區華南銀行國際會議中心展展出，涵蓋中國藝術品、中國古代及近現代書畫、現代藝術、當代藝術、瑰麗珠寶與珍貴名表共七大收藏門類，焦點為領銜本季春拍的乾隆重器，其中一件現存世上最碩大白玉寶璽之一「乾隆御筆」交龍鈕璽。

估價超過七千萬港元的清乾隆白玉「乾隆御筆」交龍鈕璽，出自巴黎國立吉美亞洲藝術博物館創辦人愛米爾吉美舊藏。白玉瑩潤，雙龍磅礴，為同類滿清圖章中最碩大之一，龍雕具清初工藝特徵，被認為是皇太極主持朝政之時所製。乾隆皇帝在登基初年，命人在家傳玉寶上改刻印文，唯御筆作品方可鈐印，以顯皇威。另一件拍賣焦點為估價逾五千萬港元的「鑑古席珍」畫冊，內含著名傳教士郎世寧筆下乾隆肖像，以及當時宮廷大師董邦達、鄒一桂、錢維城與丁觀鵬的繪畫作品，是乾隆年間御製之品，出自前法國總統保羅杜美舊藏，被認為是私人收藏中碩果僅存的高宗肖像。

入場迎面的是奈良美智高達2米的大尺幅木板壓克力畫作《無題》，是奈良美智為數不多的廣告牌系列作品，在他2000年後創作的這個系列中，僅有8幅作品描繪了吉他女孩，而本作的姐妹作其中一為藝術家私人珍藏，一為博物館典藏，價值非凡。領銜現代藝術的趙無極《04.10.85》，創作於藝術家1980年代回歸亞洲期間，由中心向外伸張的線條和色彩展現生命力；此畫並啟發了藝術家為1988年漢城奧運設計的《生命之樹》海報。

珠寶領拍焦點為55.55克拉Type IIa全美鑽「福運之星」，橢圓切割經精心設計，燈光下格外光彩奪目，估價3,800萬港元起。腕表焦點為兩枚風格迥異的百達翡麗：型號5970R-018粉紅金萬年曆腕表，配極少見的黑色面盤，極有可能為訂製品。型號5720的Nautilus琺瑯龍紋全鑽鍊帶表款，是百達翡麗為慶祝2012年在上海開幕的限量品之一。