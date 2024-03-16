幾何造型襯美鑽 寶璣、芝柏、海瑞溫斯頓女表閃耀迎春
小巧的表款除了是指示時間的道具，在賦予幾何線條、鑲嵌鑽石後，更將成為造型搶眼的時光珠寶，一如近日便有多個高級製表品牌如寶璣（Breguet）、芝柏（Girard Perregaux）、愛彼（Audemars Piguet）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）皆推出新款女表，演繹以時間為名的閃耀時光樂章。
芝柏新款的Laureato桂冠系列Copper腕表承襲該系列的一體式表帶和八角形表圈，金銅色的面盤並飾以巴黎飾釘紋，並將在轉動手腕時、呈現金銅以至金粉色的光澤漸變；八角形表圈各頂點再鑲嵌8顆大鑽、其間則以碎鑽填補之，總重約0.90克拉，並搭配動力儲存達46小時的GP03300自動上鍊機芯，精密運行。
海瑞溫斯頓的Emerald印記系列，表殼輪廓是從貴重寶石祖母綠的結構得到靈感，其18毫米的雙圈款式並有一只橘色珍珠母貝面盤搭配雙圈式橘色表帶的組合，白金表殼再鑲嵌鑲嵌84顆圓形明亮式切工鑽石、總重約0.58克拉，無論搭配小洋裝或晚宴手拿包，相信都會是眾人的目光焦點、高雅傍身；愛彼新款的37毫米Royal Oak皇家橡樹腕表則選擇了高雅的淺綠色為視覺，並運用於面盤和表帶之上。18K白金表殼的面盤、表帶共鑲嵌204顆明亮式切割鑽石總重約2.538克拉，新款的5900自動上鍊機芯則可提供時間、秒針與日期顯示功能，22K金自動盤並可在透明後底蓋中近距離欣賞。
受歐洲各國王室愛用的寶璣則有一只新品Reine de Naples 8918腕表，修長、柔美的鵝蛋形表殼，在過往的粉紅、灰與白色後再添薄荷綠色新作，不僅白金表殼的內外圈皆鑲嵌鑽石，偏心的時間小表盤也綿密鑲鑽，外圈分鐘刻度並交錯使用菱形與鳶尾花刻度。時分鐘則是以寶璣式藍鋼指針指示，展現源自中古世紀皇家的貴族風範，婀娜纖巧、落落大方。
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