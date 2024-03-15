李銘順站台SHH頂級鐘表概念店「一棟房子」上手霸氣挺

高級鐘表一向是台北101購物中心競爭最激烈、商品最多元的頂級精品。來自新加坡、歷史悠久的高登控股集團旗下的先施名品鐘表（Sincere Fine Watches），今日為「SHH台北101頂級鐘表概念店」正式開幕，店內除匯集多達14個高級獨立製表品牌，宛如以機械為名的頂級「藝廊」，活動上並有三金視帝李銘順、高登控股集團執行長Raymond Lim林日民、台北101總經理朱麗文、SHH台灣副總經理蔡政誼Arlene Tsai、先施名品鐘表區域總經理Kate Lim皆出席剪綵致意。

李銘順出席時笑稱手上的Jacob & Co腕表單價上看千萬，宛如戴了「一棟房子」在手上。他再三強調準時的重要性，並表示工作上的準時總能讓工作比別人擁有更多機會。原就坐擁豐富表藏的他，收藏表款中最高單價便上看七位數。而他挑選表款的準則之一是要有男人氣概，同時選擇時不妨大膽一點、有故事一點、要有內涵；「男人只有兩樣：車跟手表，就像演員挑劇本，故事是第一個吸引我的地方，而故事中有沒有內涵、是否飽滿？一如挑選手表，當設計越精緻、越飽滿的時候，魅力就越強大。」

SHH是屬於新加坡先施名品鐘表旗下的特殊高單價店型，由於2021年時高登控股集團收購了先施名品鐘表，並在2022年重新推出SHH（Sincere Haute Horlogerie）店型，店裝強調以膠囊型的玻璃展櫃、鏡面與玫瑰金、挑高的空間感，以及配置大型螢幕的數位互動裝置，帶來宛如精品美術感的感受。隨著SHH台北101頂級鐘表概念店的開幕，店內同時呈現了Angelus、Arnold & Son、Bovet、Faberge、Franck Muller、Genus、H. Moser & Cie.、Hautlence、 Lederer、Parmigiani Fleurier...等全數合計14個獨立製表品牌，讓收藏家一次滿足鑑選與收藏的多重需求。

為新店正式開幕，SHH台北101頂級鐘表概念店並推出三只限量腕表，其中Christiaan Van Der Klaauw星象儀腕錶鈦金屬SHH限量腕表的表款面盤靈感源自荷蘭王家Eise Eisinga天文館的天花板，因科學家曾Eise Eisinga定居於此；表款並具備「日心星象儀」功能，將展示出水星、金星、地球、火星、木星和土星環繞著太陽運行的軌跡周期，因此曾獲2021 GPHG最佳天文曆法腕表，本次推出則為專為SHH設計的鈦金屬款式，全球限量8只。

出自Jacob & Co的雙軸陀飛輪Ciel Étoilé SHH特別版腕表，具該品牌特色的Astronomia天體陀飛輪，機芯並鑲嵌大量彩色寶石，由其一顆Jacob切割的黃寶石重約3.68 克拉最為閃耀，另以風箏形的藍色、黃色和橙色藍寶石、綠色沙弗萊石和紅寶石組成一枚彩虹星芒，華麗、極具視覺張力，是複雜時計、更是手上的高級珠寶，全球限量10款；此外Louis Moinet的Memoris腕表則以精湛的計時碼表機芯搭配隕石面盤，集粗獷與精緻於一身、全球限量12只。