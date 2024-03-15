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6座東尼獎得主 百老匯音樂劇《芝加哥》25週年巡演 首登北中高三地

聯合新聞網／ 聯合數位文創
百老匯三大奇才聯手打造黑色喜劇，以幽默、諷刺及性感手法敘述犯罪與人性貪婪。圖／聯合數位文創提供
百老匯三大奇才聯手打造黑色喜劇，以幽默、諷刺及性感手法敘述犯罪與人性貪婪。圖／聯合數位文創提供

百老匯音樂劇《芝加哥》25週年紀念巡迴來台，首度台北、台中、高雄三地演出。圖／聯合數位文創提供
百老匯音樂劇《芝加哥》25週年紀念巡迴來台，首度台北、台中、高雄三地演出。圖／聯合數位文創提供

芝加哥音樂劇（Chicago the Musical）是百老匯最長壽、演出次數最多的「美國原創」音樂劇，1975 年於紐約首演後即受到廣大關注，1996年復排重返百老匯，更一舉奪下多項大獎，包括 6 座美國劇場界最高榮譽 — 東尼獎（Tony Awards）、2 項英國奧利弗獎（Laurence Olivier Awards）及葛萊美獎（Grammy Awards）「最佳音樂劇專輯」之榮耀。《芝加哥》不但達成在百老匯連演 25 年的里程碑，更巡迴至全球 36 個國家、500 座城市，累計超過3萬場演出，全球票房突破 16 億美金。

捱過疫情後，《芝加哥》音樂劇將展開 25 週年紀念巡演，這次睽違7年再度來台，更將插旗臺中、高雄國表藝場館，首度挑戰為期三週的北中高三地巡迴演出。3月18日中午12點 udn售票網獨家開賣，早鳥限時最低優惠 86 折起，準時開搶！

取材真實打造驚世之作 爵士樂隊現場重現經典

「你們即將要觀賞一個有關謀殺、貪婪、貪污、暴力、剝削、通姦及背叛的故事： 一個會引起你我共鳴的故事。」音樂劇的開場詞即揭開了《芝加哥》獨樹一幟的主題調性，不同於多數音樂劇以愛情史詩、溫馨小品或奮鬥故事為題材，《芝加哥》改編自美國 1920 年代真實發生的謀殺案件，以達拉斯．沃特金斯（Dallas Watkins）的紀實報導為藍本，將為愛行凶的女殺人犯與詭計多端的辯護律師設為故事主角，以一首接著一首聲情並茂的歌曲述說著他們如何巧妙地操弄社會輿論、吸引鎂光燈焦點，進而擺脫罪責、爭名奪利。

《芝加哥》以美國二〇年代的謀殺案件為題材，重現美國「爵士時代」的紙醉金迷。圖／聯合數位文創提供
《芝加哥》以美國二〇年代的謀殺案件為題材，重現美國「爵士時代」的紙醉金迷。圖／聯合數位文創提供

不僅在情節上反映往昔社會情境，更將二〇年代風靡一時的爵士樂帶到劇中，成為百老匯少數「爵士」樂風的大型音樂劇製作。全球巡演也堅持保留現場樂隊演奏，讓爵士樂隊置身於舞台中心的梯形階梯席，宛如陪審團一般直視角色間的爾虞我詐、攻守進退，由開演至落幕參與整場演出、十分有戲。

沒有囚服的女子監獄 以性感舞蹈、辛辣對白直面人性貪婪

《芝加哥》以犯罪為主題，卻非以沉重嚴肅的口吻檢視社會現實，而是用最幽默、諷刺及性感的手法放膽打造極具話題性的黑色喜劇。在百老匯三大奇才：編劇佛瑞德．艾伯（Fred Ebb）、作曲約翰．坎德（John Kander）、編舞鮑伯．佛西（Bob Fosse）的巧手下，將角色暗黑的陰謀轉化為辛辣諷刺、幽默莞爾的詞句；褪去千篇一律的囚服，為舞者換上性感魅惑的服裝；掙脫手銬、腳鐐的束縛，編排煽情火熱、風格獨到的舞蹈。劇中經典歌曲〈Cell Block Tango〉、〈Roxie〉節奏明快、曲調詼諧，不但把犯行的負罪感拋諸千里之外，更將墮落糜爛的魅力發揮到淋漓盡致，成就前所未見的百老匯經典。

登大螢幕奪奧斯卡6項大獎 改編版全球大獲成功

2002年三大好萊塢巨星李察．吉爾（Richard Gere）、芮妮．齊薇格（Renée Zellweger）與凱薩琳．麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）共同演出電影改編版本，由音樂劇老手、曾在百老匯擔綱導演與編舞的羅伯．馬歇爾（Rob Marshall）執導，更找來原版作曲人約翰．坎德創作新曲，上映後獲得觀眾、影評人一致好評，勇奪奧斯卡 6 項大獎，終結了超過 30 年歌舞片無法獲得「最佳影片」的魔咒，更讓音樂劇的知名度水漲船高。

接續電影的成功，世界各國也陸續推出各異其趣的音樂劇改編版本，韓國版曾邀請少女時代的成員 Tiffany 擔綱主演，引爆粉絲熱議；以《派遣女醫》一劇爆紅的知名影星米倉涼子也曾參與日本版的演出，更是史上第 1 位三度前往百老匯擔綱主演飆戲的亞洲演員。在眾多優秀的表演者加入到《芝加哥》行列的同時，也讓觀眾感受這部經典劇作跨越時代、國族的無限可能性。

2002年同名改編電影上映，邀原版作曲人創作新曲、收獲全球好評，勇奪奧斯卡6項大獎。圖／由聯合數位文創提供。
2002年同名改編電影上映，邀原版作曲人創作新曲、收獲全球好評，勇奪奧斯卡6項大獎。圖／由聯合數位文創提供。

《芝加哥》音樂劇以娛樂與反思並陳的敘事手法，幽默地反映美國二〇年代的社會議題，是黑色喜劇類音樂劇的先驅，更被譽為是展現純正美國表演藝術形式的經典製作。25 週年紀念巡演將於 2024 年 7 月 24 日 – 2024 年 8 月 11日來到台灣，在高雄衛武營、臺中國家歌劇院、臺北流行音樂中心登台演出，熱愛百老匯音樂劇的粉絲千萬別錯過！

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創（udnFunLife）

演出時間：高雄衛武營國家歌劇院 2024年7月24日-7月28日

臺中國家歌劇院大劇院 2024年7月31日-8月4日

臺北流行音樂中心 表演廳 2024年8月7日-8月11日

購票通路： https://reurl.cc/Z93LkV

活動官網：https://uevent.udnfunlife.com/Chicago2024

客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）

國家歌劇院 芝加哥 音樂劇

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