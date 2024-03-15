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愛金卡再掀回憶殺！限量推有拉門、感應有畫面的「大同電視icash2.0」超復古

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」。圖／愛金卡公司提供

早期黑白電視機剛推出的年代，只要家中擁有一台電視機，絕對是鄉里間最時髦的象徵，總會出現鄰居們擠在家裡一起看電視的有趣場景，當時生產電視機的公司屈指可數，其中以大同公司於1960年代率先自製生產的電視機最具指標性，陪伴許多人度過無數懷念時光。

愛金卡公司與大同公司攜手推出過許多經典icash2.0，像是原祖電風扇、電鍋、大同寶寶…等等，深受消費者和收藏家的喜愛，而這次經過一年半的造型結構調整與細節修磨，特別合作限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，再次把大家拉回到阿公阿嬤年代的早期時光記憶中。

「大同電視icash2.0」外觀經典可愛，有著包覆映像管的造型仿木外箱，下方喇叭孔鏤空雕花及整台紅木色上漆，完美呈現復古木質感，更加入早期電視機最具特色的拉門設計，可手動自行往兩側開闔，相當有趣；拉門打開後即可看見電視機本體，復古的曲面螢幕及大大的可轉動選台旋鈕，全機逼真復刻細節散發濃濃的懷舊氛圍，重現當年一台要價新台幣2、3萬元的華麗，而更令人驚喜之處在於感應時螢幕會顯現早期電視節目停播時出現的獨特彩色條紋檢驗圖畫面，各種顏色組合而成的檢驗圖完美復刻舊時記憶，讓人瞬間進入時光洪流。

「大同電視icash2.0」將於3月19日起於7-ELEVEN門市開賣，售價599元；3月19日上午10點起於momo購物網開賣，售價599元。上述數量有限、售完為止。

愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，有著包覆映像管的造型仿木外箱，下方喇叭孔鏤空雕花及整台紅木色上漆，更加入早期電視機最具特色的拉門設計，可手動自行往兩側開闔。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，有著包覆映像管的造型仿木外箱，下方喇叭孔鏤空雕花及整台紅木色上漆，更加入早期電視機最具特色的拉門設計，可手動自行往兩側開闔。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，採用復古的曲面螢幕及大大的可轉動選台旋鈕。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，採用復古的曲面螢幕及大大的可轉動選台旋鈕。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，感應時螢幕會顯現早期電視節目停播時出現的獨特彩色條紋檢驗圖畫面。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」，感應時螢幕會顯現早期電視節目停播時出現的獨特彩色條紋檢驗圖畫面。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與大同公司攜手限量推出經典造型「大同電視icash2.0」。圖／愛金卡公司提供

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