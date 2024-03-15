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瞄準哈日、哈韓族！KKday日、韓清倉機票最低6999元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
KKday主打日本東北五日機票9888元起、沖繩機加酒10800元起。圖／KKday提供
KKday主打日本東北五日機票9888元起、沖繩機加酒10800元起。圖／KKday提供

海外旅遊持續火熱，旅遊電商平台KKday觀察，除了亞洲一線城市續夯外，今年1月至3月中，站內日本東北地區、九州熊本、九州鹿耳島、名古屋、沖繩、越南富國島的搜索量比去年同期成長300%。KKday推出清倉限定東北5日機票9888元起、首爾及釜山來回機票下殺6999元起。

瞄準哈日、哈韓族，KKday表示，將不定時推出下殺機票、機加酒優惠，除了主打東北5日機票，最低9888元起，還有韓國首爾、釜山來回機票下殺6999元起，同步也有東京、大阪、沖繩機加酒10800元起。5月富國島行程5日機加酒20900元起，還有四人成行的Mini Tour小包團。

針對二線城市，KKday也推出仙台、京都與首爾近郊的熱門票券、體驗、一日遊特色行程，主打藏王狐狸村、仙台海洋森林水族館、京都丹後鐵道，以及韓國首爾近郊楊平、金海等地一日遊。

KKday表示，仙台為日本東北的最大城，除了優惠機票也推出當地熱門票券「日本三大景松島遊船組合套票」、「仙台海洋森林水族館」，售價280元起；一日遊則可走訪藏王狐狸村、搭乘遊船欣賞松島美景，售價2620元起，或是到仙台水果公園採摘當季水果、品嚐道地咖哩，售價840元起。

另外，KKady同步推出首爾近郊楊平、金海、聞慶、水原的一日遊行程，從首爾市區出發，可走訪當地打卡熱點，包含韓屋咖啡廳、植物園、京畿道博物館、龍門寺、聞慶道立公園等。

售價 機票 首爾

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