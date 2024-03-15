台灣虎航攜洪瑞珍、釜山觀光公社 夏季班表推新機上餐

台灣虎航繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作，今宣布3月31日的夏季班表開始，將與知名品牌洪瑞珍推出全新機上餐。另也攜手釜山觀光公社合作推出「釜山辣炒墨魚蝦子飯」特色美食，即日起凡搭乘夏季航班的旅客可於航班出發前48小時，完成官網預購。

台灣虎航表示，超過75年歷史的台灣傳統糕餅烘焙名店洪瑞珍，每日新鮮手作的招牌三明治，以鬆軟的去邊土司，夾入香煎薄蛋皮、美式起司、火腿，佐以均勻塗抹的日式美乃滋與香甜奶醬，成為許多外國旅客與在地台灣人心目中的國民三明治代名詞。

台灣虎航表示，兩款全新機上餐即日起於搭乘2024年夏季航班開放預購。短程線提供「洪瑞珍台味經典三明治組合餐」，內含招牌火腿三明治、甜心沙其馬和100%純蘋果汁。長程線則提供「洪瑞珍台味饕客三明治組合餐」，內含招牌火腿三明治、草莓三明治、甜心沙其馬、太陽餅和100%純蘋果汁。

至於「釜山辣炒墨魚蝦子飯」以香Q米飯拌炒墨魚、蝦子等海鮮入味，可說是到釜山必嚐的招牌美食，將搭配LOTTE樂天優格風味碳酸飲。更多相關資訊可參考活動網頁。