旅遊住宿怎麼選？網議七大「民宿／飯店」挑選要點排行



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「旅遊住宿」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大旅遊住宿挑選要點排行。

對於旅行者而言，挑選合適的住宿是旅程中至關重要的一環。若是遇到品質欠佳的旅店，不僅無法獲得充分的休息，更可能會影響睡眠品質、甚至是接下來旅行的心情。因此我們便針對「旅遊住宿挑選要點」進行觀測，快來看看網友們選擇住宿時會優先考慮哪些條件吧！

「裝潢風格」營造獨特氛圍 「設施」完善住宿體驗超加分

▲ 網友熱議TOP7民宿飯店挑選要點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「旅遊住宿」相關話題的討論，可以發現消費者在行前篩選旅店時，經常會優先考量其整體的「裝潢風格」。由於旅店的外觀設計及內部裝潢往往會影響其營造出的氛圍，進而帶給旅客不同的住宿感受，因此許多人會根據自己偏好的風格來挑選旅途中的落腳之處。

即有網友整理出「台灣特色旅店」，表示「民宿的魅力就在於特殊的風情，從禪風、奢華風、鄉村風到Loft風應有盡有」，吸引網友討論「身為顏控的我，絕對會被歐洲城堡風的建築外觀吸引」、「喜歡森林系的民宿，綠植結合日式建築真的讓人好放鬆」、「只有我超愛老宅翻修的旅店嗎？每次都會被時光的軌跡所感動」等，一一分享自己偏好的住宿風格。

此外，住宿處附設的「設施」如停車場、無線網路，抑或高級的露天泳池、健身房、SPA按摩等，也是許多旅客在挑選民宿／飯店時的重點考量。

有網友便提及「假日就想好好放鬆休息，所以會希望飯店有提供浴缸和早餐」引起廣泛共鳴，也有人補充「飯店有私人沙灘真的很棒，頂樓泳池能俯瞰整個日月潭超加分」、「我最愛飯店的buffet，每次絕對都吃好吃滿」、「有停車場的最棒，如果衛浴還有乾濕分離就太頂了」，點出完善的設施能為整體住宿體驗加分不少。

而「價格預算」也會左右民眾的訂房意願，不少人會透過訂房網站多方比價，再選出CP值最高的住宿；一名網友就在討論區上請益「住宿可以接受花多少錢」，引來觀點各異的回覆，有網友表示「出去玩都不太想把錢花在住宿上，感覺很浪費」，指出在旅遊時會刻意將預算保留給其他花費，但也有網友直言「出去玩當然要住好一點」，因住宿會影響休息品質「該花就花不用省」。

另外，也有網友分享「可以多利用信用卡的回饋，通常都可以省下蠻多房費的」、「訂房網站偶爾會有優惠代碼，我都會從各家比較價錢和折扣」，建議大家善用這些「省錢小撇步」來控制預算。

你在挑選飯店或民宿時有哪些特別的堅持或標準嗎？計畫出遊時，若對住宿還沒有明確想法的話，不妨參考看看網友熱議的挑選要素，找出最合適的旅店，讓自己能夠在旅程中最大程度的放鬆，享受盡興愜意的旅行。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「旅遊住宿挑選要點」相關討論則數。

觀測期間：2023/02/01~2024/02/22，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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