新任董事長王文儀談北藝中心「民眾自然想親近的場館」

北藝中心新任董事長王文儀，昨舉行上任首場記者會。她表示，今年這一年的任務，是將北藝中心作為「亞洲共製中心」與「城市藝術劇院」的目標做得更深、更廣，打造一座「民眾自然想親近的場館」，實踐「Open for All」的願景。

北藝中心將於9月主辦AAPPAC年會， 將聚集來自亞太地區超過20國的77位會員代表，包括44間重量級的表演藝術中心，以及33間藝術場館及組織，如新加坡濱海藝術中心、香港西九文化區管理局、墨爾本藝術中心、雪梨歌劇院、東京新國立劇場。而這場年會也將與台北市首度舉辦的「台北潮國際」(Taipei Focus)結合。

王文儀指出，暌違12年再次在台北舉辦的AAPPAC年會，將聚焦在全球表演藝術場館面臨的新挑戰，討論藝術創新、在地連結、長久永續、AI技術四大議題。為了將台灣團隊推向國際，北藝中心也在AAPPAC年會期間規劃「台灣表演藝術櫥窗計畫（Showcase）」，邀請台灣資深評論家組成專家小組，以評論家嚴選（the critic's choice）的角度安排20至30個台灣團隊，以匯演的方式展現台灣創作的多元樣貌與豐沛能量。

同一個時間點，北藝中心重量級的國際交流計畫--「亞洲當代表演網絡集會」(ADAM亞當計畫)也正登場，屆時總計將有200位藝術家、策展人來台與會，一同觀賞「台灣表演藝術櫥窗計畫（Showcase）」的演出。這場Showcase也將首創在台北藝術節中售票，並且規劃票選機制，讓觀眾透過票選推薦他們心目中的優秀作品。

王文儀表示，未來北藝中心面對觀眾將有「雙核心策略」。一是包括幫藝術家規劃開放觀眾參與的「前進中（Process）展演」，讓新創者在過程中與目標群眾相見與交流，獲得更多信心前進。二是規劃重要藝術家的「藝術家深度閱讀（Profile）」。如導演黎煥雄、王榮裕、法國編舞家瑪蒂德‧莫尼葉（Mathilde Monnier）等。北藝中心將以「深度閱讀」來向他們致敬，透過作品播放、講座、論壇、工作坊等活動，提供觀眾多角度閱讀大師作品的可能性。

北藝中心自籌備以來，一直以培育全方位音樂劇人才為使命。王文儀指出，產業的扶植也是北藝中心致力的方向，上半年將以「集市」概念讓音樂劇在北藝百花盛放；同時對於具有潛力的音樂劇作品，也提供長銷的舞台讓團隊有足夠的檔期測試市場能量。